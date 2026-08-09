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هادی عامری و فرماندهان حشد الشعبی عراق بر تقویت آمادگی و هماهنگی میدانی تأکید کردند

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
کد مطلب: 1850587
هادی عامری و فرماندهان حشد الشعبی عراق بر تقویت آمادگی و هماهنگی میدانی تأکید کردند

هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، در دیدار با شماری از فرماندهان حشد الشعبی، آخرین تحولات میدانی و نیازهای مرحله کنونی را بررسی کرد. در این نشست بر افزایش سطح آمادگی، تقویت توانمندی‌ها و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای دبیرکل سازمان بدر، عامری روز شنبه ۸ اوت ۲۰۲۶ در دفتر خود در بغداد میزبان شماری از فرماندهان حشد الشعبی بود. در این دیدار آخرین تحولات میدانی و نیازهای مربوط به شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت و راه‌های ارتقای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حشد الشعبی و نیروهای امنیتی عراق به بحث گذاشته شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت حفظ سطح بالایی از آمادگی میدانی در برابر چالش‌های مختلف تأکید کردند و خواستار تقویت توان عملیاتی نیروهای مربوطه شدند.

همچنین بر اهمیت افزایش هماهنگی و همکاری میان نهادهای ذی‌ربط و ارزیابی مستمر عملکرد میدانی تأکید شد تا سطح کارآمدی و آمادگی نیروها افزایش یافته و آنها برای مواجهه با تحولات و چالش‌های احتمالی در وضعیت آمادگی کامل قرار داشته باشند.

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