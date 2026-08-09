به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه یمن در بیانیهای اعلام کرد شورای امنیت به یکی از ناقضان اصلی پیمانها و حقوقی تبدیل شده است که خود بر اجرای آنها تأکید میکند. این وزارتخانه با اشاره به حملات هوایی عربستان به یمن از سال ۲۰۱۵، مدعی شد که حمله به فرودگاه صنعاء در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نمونهای از تداوم نقض حاکمیت یمن است.
مقامهای یمنی همچنین مدعی شدند حمایتهای مالی عربستان باعث شده برخی دولتها در قبال اقدامهای این کشور مواضع همراهانه اتخاذ کنند.
صنعاء همچنین شورای امنیت را به ناتوانی در اجرای تصمیمهای خود درباره حمایت از مردم فلسطین متهم کرد و پرسید چگونه میتوان اشغال کشورها، غارت منابع و سلب حقوق ملتها را با پیمانهای سازمان ملل سازگار دانست.
وزارت خارجه یمن همچنین با اشاره به عضویت کشورهای قدرتمند در شورای امنیت، این پرسش را مطرح کرد که اگر برخی از اعضای دائم این شورا خود در جنگها و درگیریهای نظامی مشارکت داشته باشند، چگونه میتوان از این نهاد انتظار داشت نقش مؤثری در برقراری صلح و امنیت جهانی ایفا کند.
وزارت خارجه یمن در پایان تأکید کرد تلاش عربستان برای فعال کردن نیروهای نیابتی، صدور بیانیه یا تشکیل ائتلافهای جدید، مانع پاسخگویی این کشور نخواهد شد.
صنعاء همچنین مدعی شد سیاستهای بینالمللی در قبال یمن با معیارهای مورد انتظار از حقوق بینالملل همخوانی ندارد و تأکید کرد مردم یمن این اقدامات را در چارچوب فشارهای سیاسی و تلاش برای نادیده گرفتن حقوق مشروع خود ارزیابی میکنند.
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