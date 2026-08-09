به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، در جلسه ۳۲۷ صحن علنی شورا اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، به‌ویژه مراسم اربعین، در شهر برگزار شد که از برگزارکنندگان این مراسم‌ها قدردانی می‌کنیم.

وی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مسجد امام رضا(ع) نیز گفت: این مسجد در جریان اغتشاشات آسیب دید و از آن زمان تاکنون نماز در آن اقامه نمی‌شود؛ از این رو، با توجه به اینکه مسجد متعلق به شهرداری است، باید هرچه سریع‌تر وضعیت آن تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا افزود: تعیین تکلیف مسجد امام رضا(ع) یکی از مطالبات مردم است، چراکه این مسجد پیش از این یکی از شلوغ‌ترین مساجد شهر صدرا بوده است.

روح‌الله شجاعیان، عضو شورای اسلامی شهر صدرا، نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای اسلامی شهر در سال گذشته مصوبه خوبی را اجرا کرد که در نوع خود کم‌نظیر بود و یکی از محورهای آن، نظارت بر مجتمع‌های مسکونی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بود. در این طرح، مشکلات را از نزدیک مشاهده و با نیازهای محله‌ها و مجتمع‌های مسکونی آشنا می‌شدیم.

وی افزود: مقرر شده بود گزارش‌های ماهانه از روند فعالیت‌ها به شورا ارسال شود، اما از این روند گلایه‌مند هستیم و معتقدیم این موضوع به خوبی مدیریت نشده است. از ظرفیت اعضای شورا نیز استفاده لازم صورت نگرفته است.

شجاعیان ادامه داد: اگر شورا ناظر بر عملکرد هیئت‌مدیره مجتمع‌های مسکونی است، هیئت‌مدیره‌ای که گزارش مالی ارائه نمی‌کند، متخلف محسوب می‌شود؛ چراکه ارائه گزارش مالی یک الزام و دلیل مشخص دارد و نباید از آن امتناع شود.

وی با بیان اینکه سایر هیئت‌مدیره‌ها نیز گزارش‌های خود را به شورا ارسال نمی‌کنند، گفت: از ظرفیت اعضای شورا در این زمینه استفاده نشده و موضوع پرداخت عوارض نیز متأسفانه به حاشیه رفته است؛ در حالی که جایگاه نظارتی شورا نباید خاموش باشد و این ظرفیت باید دوباره فعال شود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا درباره مسجد امام رضا(ع) نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این مسجد در حیطه وظایف شورا نیست و شهرداری باید مشخص کند که چه برنامه‌ای برای آن دارد. شهر صدرا به فرهنگسرا نیاز دارد و به نظر می‌رسد می‌توان از این ظرفیت به صورت چندمنظوره استفاده کرد.

شجاعیان افزود: شهرداری باید برآورد کند که برای این مجموعه چند طبقه و چه میزان فضا نیاز است تا بتوان تصمیم مناسبی برای استفاده از این ظرفیت اتخاذ کرد

خرید آب از چاه بخش خصوصی برای تامین نیاز شهرداری صدرا بررسی شد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صدرا گفت: لایحه خرید آب از چاه متعلق به علیرضا اسفندیاری برای تامین بخشی از نیاز آبی شهرداری صدرا به مبلغ حدود هفت میلیارد ریال در کمیسیون حقوقی این شورا بررسی شد.

خداکرم فیروزمد، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صدرا، در جلسه شورای شهر با اشاره به بررسی موضوع تامین آب مورد نیاز شهرداری اظهار کرد: در جلسه کمیسیون حقوقی، لایحه خرید آب از چاه متعلق به آقای اسفندیاری مورد بررسی قرار گرفت که هزینه خرید آن حدود هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها چاه آب قابل استفاده برای این منظور، چاه متعلق به علیرضا اسفندیاری است و یک حلقه چاه دیگر نیز وجود دارد که امکان استفاده از آب آن فراهم نیست.

فیروزمد ادامه داد: پیش از این نیز قراردادی در این زمینه منعقد شده و موضوع در کمیته تخصیص آب استان مطرح شده است\. شهرداری از سهم این چاه برخوردار است، اما میزان آبی که از این محل در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، پاسخگوی نیاز موجود نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صدرا گفت: نیاز شهرداری به آب حدود ۴۰ تا ۵۰ تانکر برآورد می‌شود و سهم فعلی از آب چاه نمی‌تواند این میزان نیاز را تامین کند؛ از این رو، موضوع خرید آب برای انجام امور و خدمات شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مبلغ پیش‌بینی‌شده برای خرید آب حدود هفت میلیارد ریال است، افزود: قیمت‌گذاری و ارزیابی این موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد و فرآیند خرید نیز با ترک تشریفات صورت می‌گیرد.

فیروزمد با اشاره به همکاری مالک چاه با شهرداری صدرا طی سال‌های گذشته اظهار کرد: علیرضا اسفندیاری از سال ۱۳۹۴ تاکنون در زمینه تامین آب با شهرداری همکاری داشته و در این مدت با بزرگواری، آب مورد نیاز شهرداری را با هزینه‌ای کمتر از میزان واقعی در اختیار مجموعه مدیریت شهری قرار داده است\.

وی خاطرنشان کرد: جلسه کمیته حقوقی با موضوع تامین آب مورد نیاز شهرداری صدرا نیز برگزار شده و موضوع در حال طی مراحل قانونی و کارشناسی است\.