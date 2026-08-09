پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی به مناسبت رحلت حجة الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، در پیام تسلیتی به مناسبت رحلت حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرا هاشمی (رضوان‌الله‌علیه)، ارتحال این عالم برجسته را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذٰلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴿المائدة، 54﴾

خبر ارتحال عالمی متخلق و متواضع، استادی توانا و دانا، جانبازی سرافراز و حق طلب حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی ـ رضوان الله علیه ـ آنچنان موجب تأسف و تأثر و اندوهی غیر قابل وصف شد که حتی نوشتن چند سطر در مورد ایشان را بسیار دشوار ساخت.

ایشان سال های متمادی به تحقیق و تحصیل در زمینه فقه و اصول و تدریس در این باب مشغول بود و ظاهرا شاگردان شایسته ای از محضرش بهره برده بودند. زبان گویای وی شمشیری در راه دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و کیان حوزه علمیه و نظام اسلامی بود که بی هیچ واهمه ای از سرزنش کم خردان کوته بین در مواقع حساس به صدا در می آمد.

این جانب این حادثه دردناک را به حضور مقدس ولی عصر ـ عجل الله فرجه الشریف - و مراجع معظم تقلید ـ دامت برکاتهم ـ و تمام فضلا و علمای حوزه علمیه به ویژه شاگردان و خانوادۀ محترم آن مرحوم ، تسلیت عرض می کنم و برای آن عزیز سفرکرده همراهی با خاندان عصمت و طهارت ـ علیهم السلام ـ در تمام مراحل حیات اخروی و برای تمام بازماندگان و دوستداران آن عزیز سفر کرده، اجر جزیل و صبر جمیل از درگاه ایزد بی بدیل خواستارم.

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