به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اجیث سانگهای، رئیس دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، با انتقاد از وضعیت موجود در غزه، اعلام کرد که آتشبس این منطقه فقط روی کاغذ است و در عمل، نقضهای گستردهای توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
سانگهای با اشاره به اینکه فلسطینیان در حدود ۳۰ درصد از مساحت نوار غزه محصور شدهاند، گفت که خط کنترل ارتش اسرائیل بهطور مداوم تغییر میکند.
به گفته وی، از زمان اعلام آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۱۵۰ نفر در غزه کشته شدهاند که بیشتر آنها غیرنظامی بودهاند.
این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه این افراد در نتیجه حملات هوایی، حملات دریایی و تیراندازی در مناطقی کشته شدهاند که همچنان برای فلسطینیان قابل دسترسی است و حدود ۳۰ درصد از مساحت نوار غزه را تشکیل میدهد، بر وخامت اوضاع تأکید کرد.
توافق آتشبس غزه در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ با میانجیگری مصر و کشورهای عربی و حمایت آمریکا در شرمالشیخ امضا شد. با این حال، رژیم صهیونیستی از همان روزهای نخست، این توافق را مداوماً نقض کرده است.
سانگهای تأکید کرد که وضعیت انسانی در غزه پس از نزدیک به هزار روز جنگ همچنان بسیار دشوار است و با اشاره به وضعیت انسانی غزه گفت: این آن نوع آتشبسی نیست که میخواهیم شاهد آن باشیم.
..............
پایان پیام/
نظر شما