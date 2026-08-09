وزیر دادگستری پیشین افغانستان: طالبان شریعت را به ابزار فشار اداری تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فضل‌احمد معنوی، وزیر دادگستری پیشین افغانستان، از فرمان‌های اخیر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، درباره ظاهر و پوشش کارمندان دولتی انتقاد کرده و گفته است که طالبان شریعت را به ابزاری برای فشار و تنبیه اداری تبدیل کرده‌اند.

بر اساس دستور تازه رهبر طالبان، کارمندانی که ظاهر و رفتار آنان با معیارهای مورد نظر این گروه مطابقت نداشته باشد، ممکن است با کاهش حقوق، تنزل رتبه اداری یا برکناری مواجه شوند.

طبق این دستور، کارمندانی که ریش آنان کمتر از «یک قبضه» باشد یا کلاه و دستار نپوشند، مشمول اقدامات تنبیهی خواهند شد.

معنوی روز شنبه، ۱۷ مرداد، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حتی یک حکومت مشروع نیز مالک ایمان و وجدان شهروندان نیست؛ چه رسد به یک سلطه خودخوانده.»

او تعیین نوع کلاه، دستار، اندازه ریش و ظاهر افراد را به‌عنوان شرط استخدام یا ادامه فعالیت در نهادهای دولتی مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که ظاهر افراد و شیوه انجام عبادات آنان نباید ملاک استخدام، پرداخت حقوق یا حفظ شغل باشد.

به گفته وزیر دادگستری پیشین افغانستان، تبدیل ظاهر مذهبی به معیار ارزیابی کارمندان، دخالت مستقیم در آزادی‌های فردی و وجدان دینی شهروندان است.

معنوی هشدار داد که تحمیل محدودیت‌های تازه به نام شریعت، علاوه بر نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، می‌تواند به اعتبار و جایگاه دین در جامعه نیز آسیب بزند.

او افزود طالبان ممکن است با استفاده از زور و مجازات، مردم را به سکوت وادار کنند، اما «با فرمان نمی‌توان ایمان ایجاد کرد، با کاهش حقوق نمی‌توان تقوا به وجود آورد و با تنزل رتبه شغلی نمی‌توان جامعه‌ای دیندار ساخت.»

معنوی همچنین هشدار داد که ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند فاصله میان مردم و طالبان را افزایش دهد، اعتماد عمومی را کاهش دهد و به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

او در پایان تأکید کرد حکومتی که بر زور متکی باشد، با افزایش شمار فرمان‌ها مشروعیت بیشتری به دست نمی‌آورد، بلکه فاصله آن با جامعه عمیق‌تر خواهد شد.

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