به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ علی امینی مدیر تبلیغات اسلامی آستان‌قدس رضوی اظهار داشت: پذیرش این گروه‌ها از طریق دریافت تقاضای خدمات فرهنگی آن‌ها از طریق تلفنی، مکاتبه‌ای و حضوری صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: برگزاری سخنرانی، مداحی، کارگاه‌های آداب زیارت، مناجات‌خوانی و قرائت زیارت از جمله از برنامه‌هایی است که به صورت زنده یا در قالب‌های صوتی و تصویری برای زائران گروهی بارگاه منور رضوی اجرا شده است.

‌مدیر تبلیغات اسلامی آستان‌قدس رضوی تصریح کرد: برنامه فیض حضور در طول ماه مبارک رمضان به تمام کاروان‌ها و اردوهای زیارتی رضوی خدمات مختلف فرهنگی، تبلیغی و مذهبی ارائه می‌دهد.

امینی ادامه داد: ارائه خدمات فرهنگی به اردوها و کاروان‌های زیارتی در حرم مطهر سابقه‌ای قریب به 10 سال دارد.

وی ادامه داد: خدمات فرهنگی به اردوها و کاروان‌های زیارتی با محوریت رواق دارالهدایه، در پاسخ به نیاز گروه‌های مخاطب در حرم مطهر و ترویج فرهنگ و آداب صحیح زیارت و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) در بین زائران حریم رضوی شکل گرفته است.

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