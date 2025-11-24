به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان شهید هیثم علی الطبطبائی (ابوعلی) و یارانش امروز دوشنبه در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار و پیکر این فرمانده مقاومت به همراه چند تن از همراهانش که در حمله تروریستی روز گذشته رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، در میان جمعیت سوگوار تشییع شد.

بر اساس اعلام حزب‌الله، هیثم علی الطبطبائی و چهار تن از همراهانش در حمله هوایی اسرائیل در حارة حریک به شهادت رسیدند.

شیخ علی دعموش، در مراسم تشییع شهید هیثم الطباطبایی تاکید کرد: ترور فرماندهان نه تنها خللی در مقاومت ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم ما را قوی‌تر می‌کند.

این راه ما ادامه دارد و هیچ‌چیز نمی‌تواند اراده ما را شکست دهد

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله تاکید کرد: دشمنان فکر می‌کنند که ترور فرماندهان می‌تواند اختلالی در مقاومت ایجاد کند، اما نمی‌دانند که ما فرماندهان شجاع و با ایمان داریم که هیچ‌گاه در فرماندهی و اراده‌مان خللی ایجاد نخواهد شد.

وی تاکید کرد: شهدای ما با تمام قدرت و ابزارهای موجود در برابر دشمن ایستادند تا سیادت و استقلال لبنان حفظ شود. این روند ادامه دارد، و حکومت لبنان باید برنامه‌ای تدوین کند تا از پذیرش شروط اسرائیل و آمریکا جلوگیری کند.

شیخ علی دعموش با بیان اینکه «هرگونه کوتاه آمدن و پذیرش دیکته‌های آمریکا و اسرائیل نتیجه‌ای نخواهد داشت» افزود: ما تسلیم نمی‌شویم؛ حتی اگر دشمنان تمام تلاش خود را برای از بین بردن ما بکنند، ما هرگز از مقاومت و دفاع از میهن خود دست برنخواهیم داشت.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با گرامیداشت یاد و نام شهدای مقاومت به‌ویژه سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین و شهید هیثم علی الطبطبائی و دیگر شهدای راه قدس بیان داشت: ما در کنار شهدای‌مان و با حمایت از سیادت لبنان، با قدرت به مقابله با اسرائیل و دشمنان کشور خواهیم پرداخت. این راه ما ادامه دارد و هیچ‌چیز نمی‌تواند اراده ما را شکست دهد.

بیروت؛ صحنه اتحاد ملی علیه تجاوزات اسرائیل

همزمان با نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر و همچنین ترور نیروهای مقاومت و در سایه بی‌عملی و بی‌توجهی دولت لبنان به شرارت‌های رژیم صهیونی، امروز و همزمان با تشییع شهدای حمله اخیر، شمار از مردم بیروت با حضور در خیابان الحمرا و سردادن شعارهای ضد اشغالگری، تجاوزات اسرائیل را محکوم و بر حق مقاومت و ردّ عادی‌سازی روابط، تاکید کردند.

شعارهایی از جمله «هیچ طایفه‌ای از تجاوزات اسرائیل در امان نیست» در این تظاهرات سر داده شد و معترضان همچنین خواستار پایان دادن به قتل‌های روزانه، بازداشت شهروندان لبنانی و تخریب سازمان‌یافته روستاهای مرزی شدند.

شهروندان حاضر در این تجمع اعتراضی اعلام کردند: «همه ما زمانی پیروز می‌شویم که در برابر تجاوزات اسرائیل متحد باشیم.»

