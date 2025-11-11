به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله در سخنانی به مناسبت روز شهید که با شعار با شعار «زمانی که به شهادت می‌رسیم، پیروز می‌گردیم» این روز را با یاد شهدای مقاومت و به‌ویژه شهید سیدحسن نصرالله گرامی داشت:

دبیرکل حزب‌الله در آغاز سخنان خود گفت: واقعیت امروز را با بازگشت به سال ۱۹۸۸ می‌توان فهمید؛ زمانی که اسرائیل برای رسیدن به صیدا و توقف پرتاب کاتیوشا به شمال فلسطین اشغالی به لبنان یورش برد

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اسرائیل بیروت را محاصره کرد و با همکاری مزدوران لبنانی، جنایت صبرا و شتیلا را تحت اشراف آریل شارون رقم زد.

شیخ نعیم گفت: ادعای جلوگیری از شلیک موشک از جنوب لبنان پوششی برای هدف اصلی یعنی اشغال و استقرار دائمی در خاک لبنان بود. اشغالگری اسرائیل از سال ۱۹۷۸ آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ ادامه یافت، در حالی که هرگز از لبنان عقب‌نشینی کامل نکرد.

وی گفت: تغییر مداوم نام این گروه‌ها تلاشی بود برای القای این‌که مسئله‌ای داخلی در لبنان است، نه اشغالی خارجی؛ در حالی که همه چیز با هدایت، پشتیبانی و فرمان اسرائیل انجام می‌شد. حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان مداوم و هدفمند بود؛ با هدف تثبیت اشغال، کنترل زمین و وابسته‌سازی بخشی از ساختار داخلی لبنان.

مقاومت و ایستادگی در برابر اشغال

وی تاکید کرد: مقاومت لبنان با وجود حمایت جهانی از رژیم صهیونیستی، در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کرد و با فداکاری شهیدان خود اشغالگران را وادار به خروج کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اسرائیل در سال ۱۹۸۵ با مقاومت لبنان درگیر شد و در مرزها مستقر گردید، منطقه‌ای حدود هزار کیلومتر مربع را اشغال کرد.‌ با گذشت زمان و در پی ضربات پیاپی مقاومت و عملیات‌های استشهادی، نیروهای اسرائیلی ناچار به عقب‌نشینی شدند.

وی افزود: حزب‌الله بر پایه تفکر جهادی و روحیه آزادسازی سرزمین، کرامت و عزت لبنان شکل گرفت و استوار ماند. با وجود تکرار تردیدها و ناامیدی‌ها از سوی برخی، مقاومت لبنان با تکیه بر ایمان و اراده خویش ثابت کرد که قدرتی دارد که دشمنانِ طغیانگر و اشغالگر از آن بی‌بهره‌اند.

جوانان مقاوم لبنانی، با شجاعت و ایمان، بیش از ۷۰ هزار سرباز اسرائیلی را در درگیری‌های نزدیک عقب راندند.

یاد شهدا و نبرد نخست

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: در طول ۴۲ سال از آغاز نبرد نخست، لبنان شهدای بسیاری تقدیم کرد؛ از جمله سیدالشهدا امت رضوان‌ الله‌علیه، سید هاشمی و شمار زیادی از فرماندهان، مجاهدان و مردم. با وجود این فداکاری‌ها، اسرائیل نتوانست به اهداف نظامی و سیاسی خود در لبنان دست یابد.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: نبرد نخست، نقطه‌ای تعیین‌کننده در جلوگیری از پیشروی ارتش اسرائیل و تثبیت خطوط دفاعی مقاومت در جنوب لبنان بود. در پی این مقاومت، در روز بیست‌وهفتم همان ماه، توافق آتش‌بس و عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب نهر لیتانی امضا شد.

شیخ نعیم گفت: بر اساس این توافق، ارتش لبنان در جنوب نهر لیتانی مستقر شد و هیچ نیروی مسلحی جز ارتش اجازه حضور در آن منطقه را نداشت. این دستاورد نتیجه ایستادگی و ایمان مجاهدانی بود که از هیچ چیز جز خدا نمی‌ترسیدند و سرنوشت خود را به او سپردند.

اهداف آمریکا و اسرائیل نسبت به لبنان

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: هدف آمریکا و اسرائیل دیگر امنیت فوری اسرائیل نیست؛ آن‌ها می‌خواهند در آینده لبنان دخالت کنند؛ تعیین کنند که ارتش، اقتصاد و سیاست لبنان چگونه باشد.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دشنان نقشه‌شان این است که لبنان را تا حدی ضعیف کنند که تنها با حزب‌الله درگیر بماند و دیگر نقش منطقه‌ای یا بازدارنده‌ای نداشته باشد. آن‌ها حتی نمی‌خواهند ارتش لبنان توان ساقط کردن پهپادهای اسرائیلی را داشته باشد. فشارها بر حکومت لبنان مأموریت‌مند است تا بدون تضمین و جایگزین، کوتاه بیاید و منافع اسرائیل را تأمین کند.

شیخ نعیم گفت:دلیل فشارها این است که خروج اسرائیل از لبنان به نفع لبنان تمام می‌شود و به آن برگه‌های قدرت دفاعی و کرامت می‌بخشد. آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند با ایجاد فتنه و فشار داخلی، مانع بازگشت آزادی و کرامت واقعی لبنان شوند.

وی افزود: تصویر مطلوب آن‌ها این است که لبنان تسلیم شود تا اسرائیل بتواند هر زمان خواست دست به اشغال یا عملیات بزند. در عمل، فشارهای خارجی به دنبال نابودسازی ظرفیت‌های لبنان و خلع سلاح سیاسی-نظامی آن است.

موضع درباره سلاح و قدرت مقاومت

وی تاکید کرد: از سلاح‌مان دست برنمی‌داریم؛ این سلاح است که به ما امکان داد توافقی حاصل شود.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: قدرت مقاومت در ایمان و اراده ملت ما نهفته است، نه در امکانات و ابزار. این یک قصه یا بهانه نیست؛ ما با خطر وجودی واقعی روبه‌رو هستیم.ودشمن می‌خواهد ما را نابود کند؛ بنابراین حق داریم در مواجهه با این خطر هر کاری انجام دهیم.

وی افزود: خون شهدا به ما قدرت و عزت بخشیده است و مسیر عزت را برایمان مشخص کرده است. ما از سرزمین‌مان، خانواده‌هایمان و کرامت‌مان دفاع می‌کنیم و تسلیم نخواهیم شد. آینده خود و فرزندان‌مان را به دست مجرمین و خواسته‌های آنان نخواهیم سپرد.

شیخ نعیم قاسم گفت: قربانی‌ها و فداکاری‌های خانواده‌ها راه ما را تثبیت کرده و عزم‌مان را محکم‌تر ساخته است. موضع‌گیری‌های زورگویانه و فشارها ما را از مسیر دفاع بازنمی‌گرداند. ملت ما زنده، قوی و مصمم به ادامه مقاومت و بازپس‌گیری حقوق خود است.

آمار، نقض آتش‌بس و پیامدها

وی افزود: سخنگوی یونیفل اعلام کرده است که از زمان آتش‌بس، بیش از ۷ هزار مورد نقض توسط جنگنده‌های اسرائیلی ثبت شده است.

دبیرکل حزب الله گفت: اسرائیل خانه‌ها، خودروها و اراضی مردم را هدف قرار داده و زندگی در مناطق مرزی را نابود کرده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از زمان توافق آتش‌بس تاکنون ۱۳۰ روز گذشته و در این مدت ۷۱۷ تن از شهروندان، از جمله کودکان، زنان، مردان و نیروهای مقاومت شهید شده‌اند.‌ در مقابل، از سوی حزب‌الله هیچ اقدامی برای نقض آتش‌بس صورت نگرفته است.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: با وجود این آمار و تجاوزهای مکرر، برخی همچنان می‌گویند مشکل از طرف لبنانی است؛ در حالی‌که واقعیت، تجاوزات اسرائیل است. افرادی که از شهروندان خود دفاع نمی‌کنند و منکر دشمنی اسرائیل می‌شوند، در حقیقت در پی تحقق منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. وارد جدل با خادمان و نوکران اسرائیل نمی‌شود، زیرا آنان حقیقت را نمی‌بینند و در برابر جنایات دشمن کور شده‌اند.

قدردانی‌ها و اتحاد منطقه‌ای

شیخ نعیم قاسم بیان داشت: از جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب برای حمایت بزرگ‌شان سپاسگزاریم؛ این حمایت برای ما بسیار ارزشمند است.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: این قواعد را حفظ کنید؛ ما بر سه قاعده اساسی اطمینان داریم: مقاومت و ملت شکست نمی‌خورند، کمک با حسین یا پیروزی یا شهادت، و پایداری برای ساختن آینده.

وی افزود: بر مبنای این سه قاعده، در روز شهید و روز پیروزی فلسطین باید زندگی در غزه، کرانه و فلسطین را بازگردانیم و جهاد بزرگ را زنده نگه داریم. دو سال است که اسرائیل نتوانسته اهدافش را محقق کند؛ ما شما را تأیید و حمایت می‌کنیم و هدف‌مان آزادی فلسطین است. یاد و راه شهید قاسم سلیمانی به عنوان قاعده و محور مقاومت گرامی است.

دبیرکل حزب الله گفت: از ملت و انصارالله یمن که با تظاهرات میلیونی و تقدیم شهدا کنار ما ایستادند تشکر می‌کنیم. از عراق، مرجعیت و مردم آن که همواره در کنار مقاومت بوده‌اند نیز قدردانی می‌کنیم. با تکیه بر ایمان، فداکاری و حمایت متحدان، ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد.

