تصویب قانون «مرگ با کرامت» در اروگوئه؛ نخستین کشور آمریکای لاتین که اتانازی را قانونی کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سنای اروگوئه روز چهارشنبه با تصویب قانون «مرگ با کرامت»، اتانازی را در این کشور قانونی کرد و نام اروگوئه را در کنار معدود کشورهایی قرار داد که به بیماران در مراحل پایانی بیماریهای لاعلاج اجازه میدهند با کمک پزشکی به زندگی خود پایان دهند.
با این اقدام، اروگوئه نخستین کشور در منطقه آمریکای لاتین با اکثریت جمعیت کاتولیک است که از طریق قانونگذاری، اتانازی را مجاز اعلام میکند. پیش از این، در کشورهای کلمبیا و اکوادور، این اقدام از طریق احکام دیوان عالی قضایی جرمزدایی شده بود، اما قانونی برای آن تصویب نشده بود.
تصویب قانون پس از سالها جدال سیاسی و اجتماعی
قانون «مرگ با کرامت» که به ابتکار ائتلاف حاکم چپگرای «فرنت آمپلیو» ارائه شده بود، پس از سالها بحث و مخالفتهای شدید، به تصویب رسید. در جلسه روز چهارشنبه، ۲۰ نفر از مجموع ۳۱ سناتور حاضر به این قانون رأی مثبت دادند. این قانون پیشتر در ماه اوت توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود.
رأیگیری پس از ده ساعت بحث و گفتوگو انجام شد؛ موضوعی که بسیاری از قانونگذاران آن را «سختترین تصمیم» توصیف کردند. فضای بحث عمدتاً محترمانه و احساسی بود، هرچند پس از تصویب قانون، برخی از حاضران در صحن علنی فریاد «قاتلان» سر دادند.
پیشینه لیبرال اجتماعی اروگوئه
اروگوئه، کشور کوچکی در آمریکای جنوبی، سابقهای طولانی در تصویب قوانین اجتماعی لیبرال دارد. این کشور پیشتر مصرف ماریجوانا و سقط جنین را قانونی کرده بود؛ اقداماتی که در بسیاری از کشورهای دیگر هنوز با مخالفت روبهروست.
شرایط بهرهمندی از اتانازی در قانون جدید
بر اساس قانون جدید، اتانازی برای شهروندان یا ساکنان بزرگسال اروگوئه که از نظر ذهنی سالم هستند و در مرحله پایانی بیماری لاعلاجی قرار دارند که موجب رنج شدید آنان شده، مجاز خواهد بود.
طبق نظرسنجیهای اخیر، بیش از ۶۰ درصد مردم اروگوئه از قانونی شدن اتانازی حمایت کردهاند و تنها ۲۴ درصد با آن مخالفت کردهاند.
واکنشها: از حمایت بیماران تا مخالفت کلیسا
بئاتریس خِلوس، زن ۷۱ ساله اروگوئهای که دو دهه با بیماری عصبی تحلیلبرنده ALS دستوپنجه نرم کرده، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه این قانون را «دلسوزانه و بسیار انسانی» توصیف کرد. او که با ویلچر حرکت میکند و صدایش ضعیف شده، گفت: «مخالفان نمیدانند زندگی در این شرایط چگونه است.»
مونیکا کانِپا، یکی دیگر از حامیان قانون، نیز از تجربه فرزندش پابلو، مرد ۳۹ سالهای که به دلیل بیماری لاعلاج فلج شده، سخن گفت: «پابلو زندگی نمیکند. این زندگی نیست.»
انجمن پزشکی اروگوئه موضع رسمی در قبال اتانازی اتخاذ نکرده و تصمیمگیری را به وجدان شخصی پزشکان واگذار کرده است.
در مقابل، کلیسای کاتولیک اروگوئه با ابراز «اندوه» از تصویب این قانون، مخالفت خود را اعلام کرده است.
وضعیت اتانازی در دیگر کشورهای منطقه
در سایر کشورهای آمریکای لاتین، از جمله کلمبیا و اکوادور، اتانازی از طریق احکام قضایی جرمزدایی شده، اما قانونی برای آن تصویب نشده است. در کوبا نیز بیماران در مراحل پایانی بیماری میتوانند از ادامه درمانهای مصنوعی خودداری کنند، اما اتانازی به معنای کمک فعال به پایان زندگی هنوز مجاز نیست.
