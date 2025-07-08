به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) اعلام کرد شعبه دوم پیشدادرسی این دادگاه در ارتباط با وضعیت افغانستان، حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت سرپرست طالبان را صادر کرده است. این دو نفر از تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۱ (۲۴ مرداد ۱۴۰۰) تاکنون بهطور عملی کنترل افغانستان را در دست داشتهاند.
دیوان کیفری بین المللی میگوید که براساس یافتههای این نهاد، دلایلی منطقی وجود دارد که نشان میدهد این افراد از طریق صدور فرمان، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت در قالب «آزار مبتنی بر جنسیت» شدهاند. قربانیان این اقدامات، دختران، زنان و کسانی بودهاند که به عنوان «حامیان زنان و دختران» شناخته شدهاند.
این دیوان مدعی شده است که از زمان تسلط طالبان، سیاستهای سازمانیافتهای به اجرا درآمده که به نقض گسترده حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان منجر شده است. از جمله این اقدامات میتوان به قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری اشاره کرد. طالبان بهطور خاص، زنان و دختران را از حقوقی چون آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، آزادی رفتوآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب محروم کردهاند.
دیوان کیفری بین المللی تأکید کرد آزار مبتنی بر جنسیت تنها به اعمال مستقیم خشونت محدود نمیشود، بلکه اشکال نهادی و ساختاری آسیب از جمله تحمیل هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی نیز در این تعریف جای میگیرد.
براساس این گزارش، دیوان با وجود صدور این احکام، تصمیم گرفته برای حفظ امنیت قربانیان و شهود، محتوای کامل آنها را در حال حاضر محرمانه نگه دارد، اما اعلام عمومی صدور حکم را «در راستای عدالت و جلوگیری از ادامه این جرایم» دانسته است.
