به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش حماس امروز یکشنبه اعلام کرد: رزمندگان این گردانها دیروز مرکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی را در منطقه «قیزان النجار» در جنوب خانیونس واقع در جنوب نوار غزه با خمپاره هدف قرار دادند.
گردانهای قسام دیروز نیز با صدور بیانیههای جداگانه اعلام کرد: رزمندگان این گردانها یک دستگاه خودروی حفاری ارتش دشمن صهیونیستی را در شرق محله الزیتون در غزه با بمبی قوی هدف قرار دادند و منهدم کردند.
القسام افزود: رزمندگان این گردانها پس از بازگشت از خطوط نبرد اعلام کردند یک دستگاه تانک مرکاوای اسرائیلی را در شرق محله الزیتون در غزه با بمبی قوی منهدم کردند.
همچنین سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که یک دستگاه خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را با بمبهای بشکهای در منطقه شیخناصر در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه منفجر کرده است.
به تازگی عملیاتهای مقاومت ضد نظامیان صهیونیست در محورهای مختلف این باریکه وارد فاز تازهای شده است عملیاتها هدفمندتر و مؤثرتر از گذشته هستند.
