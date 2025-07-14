به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اطلاعیه دیده بان حقوق بشر سوریه آمده است تعداد کشته های درگیری در سویداء به ۸۹ نفر افزایش یافت.

درگیری بین دروزها و عناصر مسلح وابسته به جولانی از دیروز آغاز شده است. در همین حال،هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه از حوادث سویداء ابراز نگرانی کرد و خواستار آتش بس و حفظ امنیت غیرنظامیان شد و تاکید کرد که مردم سوریه امروز به شدت به ثبات و صلح و وحدت داخلی نیازمندند.

از طرفی شورای نظامی السویداء از گروه‌های مسلح خواست که در برابر حمله به این استان بایستند. تلویزیون سوریه نیز گزارش داد جنگنده های اسراییلی حملاتی هشدار دهنده علیه تانک های ارتش سوریه در حومه سویداء انجام داده اند.

