به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اجساد پنج نفر که از تاریخ ۱۶ تیر گذشته در جریان درگیریهای استان سویداء سوریه ناپدید شده بودند، در بیمارستانهای المواساة و المجتهد در شهر دمشق، کشف شد.
همچنین این نهاد اعلام کرد که اجساد هفت نفر دیگر، از جمله یک زن، که بهصورت میدانی توسط نیروهایی از وزارتخانههای دفاع و کشور حکومت جولانی در جریان حمله به شهر سویداء در تاریخ ۱۳ تیر اعدام شده بودند، نیز پیدا شده است.
با احتساب این موارد، شمار کل قربانیان درگیریهای استان سویداء سوریه از صبح یکشنبه ۱۳ تیر تاکنون، به ۲۰۲۶ نفر رسیده است. این آمار شامل کشتهشدگان ناشی از درگیریها، اعدامهای میدانی و حملات هوایی اسرائیل است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه هشدار داده که با ادامه عملیات جستوجو و بررسی، احتمال افزایش این آمار وجود دارد؛ چرا که هنوز سرنوشت برخی از افراد ناپدیدشده مشخص نشده است.
نقض آتشبس
در حومه شهر «عری» در ریف سویداء، موارد جدیدی از نقض توافق آتشبس ثبت شده است. طبق گزارشها، تیراندازی سنگینی با سلاحهای سنگین ۲۳ میلیمتری از سوی گروههای مسلح مستقر در شهرهای «کناکر» و «خربة سمر» به سمت منطقه عری صورت گرفته است. همچنین از منطقه «تل حدید» نیز تیراندازی مشابهی به سمت شهر سویداء گزارش شده است.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، در محورهای میان «عری» و «خربا» در جنوب غرب سویداء، درگیریهای پراکنده میان طرفهای درگیر رخ داده است.
در تاریخ ۲ شهریور، اطراف شهر «مجدل» و مناطق نزدیک به «ولغا» و «خربة سمر» شاهد درگیریهای شدید بود که حدود یک ساعت ادامه داشت. این درگیریها پس از تلاش گروههای مسلح وابسته به حکومت جولانی برای پیشروی به سمت محورهای شهر رخ داد.
