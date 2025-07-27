اطمینان دهی ایران از تسهیل زیارت اربعین برای مهاجرین مجاز افغانستان + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی اعلام کرد که مهاجرین مجاز افغانستانی مقیم ایران هیچ مشکلی برای شرکت در مراسم زیارت اربعین ندارند.

وی تأکید کرد که این گروه از زائران می‌توانند همچون دیگر شهروندان ایران در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و به زیارت عتبات عالیات اعزام شوند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که با نزدیک شدن به ایام اربعین، نگرانی‌هایی درباره امکان مشارکت مهاجران افغانستانی در این مراسم وجود داشت.

مقام‌های ایرانی اطمینان داده‌اند که تسهیلات لازم برای زائران مجاز فراهم خواهد شد.

