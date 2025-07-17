حمله موشکی ایران به نیروگاه حیفا ۲۰۰ میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه شرکت‌های اسرائیلی «بَزان» که مالک یک پالایشگاه نفت و نیروگاه بزرگ تولید برق در بندر حیفا است، روز چهارشنبه ۲۵ تیر به بورس اسرائیل گزارش داد که این نیروگاه در جریان جنگ اسرائیل و ایران متحمل خسارت مالی به میزان حدود ۲۰۰ میلیون دلار شد.

در چهارمین روز از جنگ ۱۲روزه، یک فروند موشک بالستیک ایران به تأسیسات این نیروگاه اصاب کرد و موجب آتش‌سوزی شد. سه تن از نیروهای تخصصی آن نیز کشته شدند.

حدود ۶۰ درصد از سوخت دیزلی موردنیاز برای حمل‌ونقل در اسرائیل و حدود نیمی از بنزین مصرفی در اسرائیل در مجموعهٔ «بَزان» تولید می‌شود.

بخش بزرگی از کار این نیروگاه و پالایشگاه به حالت عادی خود بازگشته، اما «بزان» اعلام کرده تعمیرات کامل تا دو ماه دیگر زمان نیاز دارد.

سایت اقتصادی «کالکالیست» چهارشنبه گزارش داد که مجموعهٔ «بَزان» به‌خاطر آسیب مالی واردشده، تاکنون از صندوق ویژهٔ غرامات دولت اسرائیل، ۴۸ میلیون دلار برای جبران خسارات دریافت کرده است.

