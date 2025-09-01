ادامه جنگ و تنش با ایران، صنعت گردشگری اسرائیل را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست» گزارش داد که بخش گردشگری در اسرائیل با بحرانی بی‌سابقه مواجه شده است؛ بحرانی که ناشی از ادامه جنگ علیه غزه و تشدید تنش‌های نظامی با ایران است و تأثیر مستقیم آن در عملکرد مالی شبکه هتل‌های «فتال»—بزرگ‌ترین مجموعه هتل‌های اسرائیل و نماد وضعیت کلی این بخش—در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نمایان شده است. این وضعیت، شرکت را مجبور به کاهش پیش‌بینی‌های درآمد سالانه‌اش کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ اشغال هتل‌های «فتال» در داخل اسرائیل به ۵۸ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۷۲ درصد بوده است؛ آن هم در فصلی که به‌طور سنتی به‌دلیل تعطیلات بهار و عید فصح، فصل پررونقی محسوب می‌شود.

این روزنامه عبری زبان تأکید کرد که این کاهش، نشان‌دهنده غیبت تقریباً کامل گردشگران خارجی است، در حالی که حتی پذیرش آوارگان داخلی نیز دیگر نمی‌تواند مانند سال گذشته، نتایج مالی را نجات دهد.

زیان‌های عملیاتی فزاینده

کالکالیست گزارش داده که سود عملیاتی پایه شرکت در بازار اسرائیل ۲۵ درصد کاهش یافته و به ۱۱۳ میلیون شِکِل (حدود ۳۰.۵ میلیون دلار) رسیده است. همچنین خسارات مستقیم ناشی از جنگ در ماه ژوئن حدود ۵۰ میلیون شِکِل (حدود ۱۳.۵ میلیون دلار) برآورد شده است.

برخی از هتل‌های شرکت «فتال» اسرائیل مجبور به تعطیلی موقت شده‌اند و موارد لغو رزرو در این هتل‌ها از سوی گردشگران و گروه‌های خارجی افزایش یافته است.

فشارهای خارجی

با وجود افزایش درآمد در برخی بازارهای اروپایی به‌دلیل بالا رفتن قیمت اقامت، شرکت «فتال» با افزایش هزینه‌های نیروی کار مواجه شده است؛ به‌ویژه در انگلیس و ایرلند که به‌دلیل افزایش حداقل دستمزد و سهم بیمه اجتماعی، سود عملیاتی شرکت در این کشورها ۱۰٪ کاهش یافته است.

کالکالیست اعلام کرده که شرکت پیش‌بینی درآمد سالانه خود را به محدوده ۸.۱ تا ۸.۳ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۱۸ تا ۲.۲۴ میلیارد دلار) کاهش داده است، با سود عملیاتی بین ۲.۷۵ تا ۲.۹ میلیارد شِکِل (حدود ۷۴۲.۵ تا ۷۸۳ میلیون دلار). این در حالی است که پیش‌بینی‌های قبلی بین ۸.۲ تا ۸.۵ میلیارد شِکِل و سود عملیاتی بین ۳ تا ۳.۲ میلیارد شِکِل بوده است.

در پایان، این روزنامه عبری‌زبان هشدار داده که عدم بازگشت گردشگران خارجی به اراضی اشغالی در آینده نزدیک، شبکه هتل‌های فتال را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و تأکید کرده که درآمدهای اضافی از هتل‌های اروپایی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی ممکن است برای جبران این زیان‌ها کافی نباشد.

