گزارش ابنا از نخستین نشست ششمین دوره حوزه انقلابی حوزه منتظر؛

۲۷ تیر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۷
کد خبر: 1708989
نخستین نشست از ششمین دوره حوزه انقلابی حوزه منتظر با حضور حجت الاسلام والمسلمین لطف الله دژکام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست ششمین دوره حوزه انقلابی و حوزه منتظر با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس و رئیس جامعه روحانیت شیراز برگزار شد.

براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های دست‌اندرکاران همایش پنجم، بر اهمیت و جایگاه ویژه حوزه انقلابی و منتظر تأکید کرد.

وی افزود: برای تحقق اهداف این دوره از همایش، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و منسجم وجود دارد و همکاری همه نهادهای حوزوی باید به صورت جدی و مؤثر صورت پذیرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر این همایش اشاره و عنوان کرد: باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امیدواریم دوره ششم با مسئولیت حضرت حجت الاسلام و المسلمین چوگانی مدیر مرکز تخصصی امام حسین(ع) شاهد رشد و موفقیت بیشتری برای همایش باشیم.

در ادامه آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب مسئول مرکز تخصصی امام حسین(ع) نیز با تأکید بر جایگاه واقعی انقلابی بودن و منتظر بودن، به نیاز مبرم ملازمت حقیقی با ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد.

وی گفت: انقلابی بودن تنها یک عنوان نیست، بلکه باید در عمل نیز متجلی شود و این امر مستلزم توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین خوشرنگ گزارشی مختصر از پنجمین دوره همایش ارائه داد و به انتقال تجارب و پیشنهادات خود در راستای بهبود عملکرد همایش‌های آینده پرداخت.

وی بر لزوم استفاده از تجربیات گذشته تأکید کرد و خواستار توجه به نقاط قوت و ضعف دوره‌های قبلی شدند.

در پایان حجت‌الاسلام و المسلمین چوگانی مدیر مرکز تخصصی امام حسین(ع) و مسئول جدید برگزاری ششمین دوره همایش حوزه انقلابی و حوزه منتظر به بررسی نقاط ضعف و قوت دوره‌های برگزار شده پرداخت و خاطرنشان کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست که دوره ششم همراه با نوآوری بوده و همایشی در خور دست آوردهای مهم چهل ساله حوزه های علمیه برگزار کنیم.

وی در این راستا افزود: محور مقالات باید حول تخصص های موجود در مراکز و مؤسسات تخصصی حوزه های علمیه حرکت کند، بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم، محور اصلی همایش امسال «حوزه پیشرو و سرآمد» باشد.

