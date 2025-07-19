به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، جلسه جامعه روحانیت شیراز به میزبانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صدرالدین رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری فارس، در مجتمع شهید قدوسی مجموعه قضایی برگزار شد.

تأکید نماینده ولی‌فقیه بر هویت ایرانی و اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه اظهار داشت: رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی در پایان سخنرانی خود این آیه را خواندند و بسیار دقیق معنا کردند: «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ». ایشان فرمودند پیروزی ایران زیر پرچم اسلام و نظام اسلامی تضمین‌شده است.

وی افزود: اگر هویت ایرانی را بر مبنای محبت اهل بیت (ع) تعریف کنیم، این عنصر همه را متحد خواهد کرد. باید روی این موضوع دقت داشته باشیم. رهبری این نکته را به‌صورت بسیار ظریفی فرمودند که پیروزی ما مادامی که زیر این پرچم هستیم، تضمین‌شده است.

امام‌جمعه شیراز تصریح کرد: این کشور متعلق به امام زمان (عج) است و تا وقتی زیر پرچم حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم، پیروز هستیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با طرح این پرسش که تحقق ایرانی بودن به چیست، عنوان کرد: ایران در روزگار کنونی با محبت اهل بیت (ع) ایرانی می‌شود. ایرانیت و اسلامیت در هویت ایرانی‌ها مشترک است.

وی خاطرنشان کرد: اگر از محبت اهل بیت (ع) تنزل کنیم، یکی از موارد فتح را از دست داده‌ایم. می‌توانیم هویت ایرانی را بر مبنای اهل بیت (ع) تعریف کنیم. یکی از عناصر مهم هویت ایرانی همین است.

نقش محوری جامعه روحانیت در مسائل روز

در ادامه این جلسه، رئیس‌کل دادگستری فارس نیز عنوان کرد: جامعه روحانیت استان فارس، الحمدلله، جزو جوامع بسیار مهم و تأثیرگذار در سطح استان بوده که با ریاست آیت‌الله دستغیب و دبیری حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری، با حضور نماینده ولی‌فقیه در فارس به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در ورود به مسائل روز کشور، الحمدلله مؤثر بوده است.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با رؤسای قوه قضاییه در استان‌ها افزود: خدا را شاکریم که این دیدار میسر شد. برخلاف آنچه در فضای مجازی از سوی معاندین منتشر شده است، حضرت آقا بسیار با اقتدار، با صلابت و در سلامتی کامل بودند.

نماینده عالی قوه قضاییه در فارس تصریح کرد: درباره قوه قضاییه، حضرت آقا در سال‌های گذشته مطالب بسیاری فرموده‌اند و اینکه قوه قضاییه باید با برنامه باشد. همچنین، سند تحولی که در دوره گذشته تدوین شده، مکرر مورد تأکید ایشان است که برنامه‌ها باید بر اساس سند بالادستی، یعنی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اجرا شود. جای خرسندی برای قوه قضاییه بود که مقام معظم رهبری فرمودند اقدامات در قوه قضاییه خرسندکننده است. همچنین، ایشان فرمودند کارهایی که باید در قوه قضاییه انجام می‌شد و معطل مانده، نباید فراموش شود.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه باید در اعتماد مردم متولد شود، خاطرنشان کرد: طبق سخنان مقام معظم رهبری، باید قوه قضاییه را به جایگاه مطلوب برسانیم. اگر درون قوه قضاییه را اصلاح کردیم، می‌توانیم در بیرون از قوه قضاییه موفق عمل کنیم.

تلاش‌های دادگستری برای احقاق حقوق مردم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رجایی‌نسب با اشاره به گزارش‌هایی از دادگستری فارس گفت: تلاش بر این بوده که در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای احکام الهی و مجازات بازدارنده، به‌گونه‌ای رفتار شود که فضا برای افراد خیره‌سر قانون‌شکن ناامن شود.

وی همچنین یادآور شد: دیدارهایی که برای مردم برگزار شده، در مساجد، محافل و دیدارهای مردمی که در طول هفته انجام شده، تاکنون بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد بوده است. تلاش‌هایی در زمینه آزادسازی زندانیان مهریه، مالی و غیره انجام شده است.

رئیس‌کل دادگستری فارس عنوان کرد: نکته دیگری که مقام معظکم رهبری درMix دیدار اخیر به آن اشاره داشتند، پیگیری حوادث اخیر در محاکم حقوقی داخلی بود. باید این موضوع پیگیری شود. در گذشته کوتاهی‌هایی صورت گرفته، اما باید یقه جنایتکار گرفته شود. ممکن است در یک دادگاه بین‌المللی که تحت‌تأثیر قدرت‌های بین‌المللی است، مانعی ایجاد شود، اما نباید این کار را انجام ندهیم. ممکن است همان‌جا قاضی‌ای پیدا شود که با قدرت کار خود را انجام دهد. امیدواریم ان‌شاءالله بتوانیم در محاکم بین‌المللی مقدمات برخورد قضایی با رژیم صهیونیستی را فراهم کنیم.

وی در خصوص نقش حمایت مردم و حضور آنان در جنگ ۱۲ روزه گفت: مردم یک انقلاب جدید و تمام‌عیاری را اجرا کردند. نفس مقابله با آمریکا ارزشمند است. اختلافات داخلی، سلیقه‌ای و مذهبی نباید بر حضور همگانی تأثیر بگذارد.

نقد فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محی‌الدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز، نیز با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای درباره احتمال نفوذ در ارکان کشور اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند دشمن از طریق نفوذ در ارکان کشور فعالیت می‌کند و به آسیب‌رساندن به کشور و ترور مسئولان مبادرت می‌ورزد، اما واقعیت این است که دشمن در عملیات‌های خود بیشتر از تکنولوژی‌های نوین و ابزارهای پیشرفته جنگ اطلاعاتی استفاده می‌کند. برای مثال، یکی از دانشمندان هسته‌ای از طریق داده‌های DNA استخراج‌شده از آزمایش خون در یک مرکز خصوصی شناسایی و رهگیری شده است.

موفقیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران

دبیر جامعه روحانیت شیراز با قدردانی از عملکرد قابل‌قبول دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در جنگ اخیر افزود: در نبردی که به‌نوعی گسترده‌ترین تهاجم اطلاعاتی-رزمی تاریخ تلقی می‌شود، نیروهای اطلاعاتی ایران موفق شدند طیف وسیعی از عوامل همکار با رژیم صهیونیستی را شناسایی و بازداشت کنند. واکنش رژیم صهیونیستی به این موفقیت، حمله مذبوحانه به زندان اوین بود تا برخی از عوامل بازداشت‌شده خود را از بین ببرد. همچنین، دسترسی ایران به اسناد محرمانه این رژیم، از جمله ارزشمندترین دستاوردها حتی نسبت به جنگ ۱۲ روزه بود که ان‌شاءالله با انتشار تدریجی آن‌ها، عمق پیروزی روشن‌تر خواهد شد.

قدرت نظامی و بازدارندگی ایران

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نباید توان نظامی ایران را به‌صورت ساده‌انگارانه ترسیم کرد. درحالی‌که پایگاه‌های نظامی و ناوهای جنگی چندین کشور با تمام امکانات خود تلاش داشتند موشک‌های ایران را رهگیری و از اصابت آن‌ها جلوگیری کنند، در نهایت تیرهای سجیل ایران قلب سیاه ابرهه زمان را شکافت و اهدافی را که با همکاری دانشمندان ایرانی و دستگاه‌های اطلاعاتی مکان‌یابی شده بود، به تلی از ویرانه بدل ساخت.

اهمیت حمله به پایگاه العدید

وی با اشاره به حمله به پایگاه العدید در قطر، این عملیات را از مهم‌ترین افتخارات نظامی تاریخ معاصر ایران دانست و افزود: العدید قلب نظامی‌گری آمریکا در غرب آسیا و نماد تأمین امنیت کشورهای بی‌دفاع منطقه است. این رسواترین شکست برای آمریکاست که پایگاهی که سال‌ها با وعده تأمین امنیت، کشورهای منطقه را از داشتن نیروی دفاعی محروم ساخته، اکنون خود در حساس‌ترین جنگ منطقه‌ای هدف قرار می‌گیرد، بی‌آنکه بتواند حتی از خود دفاع قابلی انجام دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری ادامه داد: این رسوایی تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهور آمریکا از تصمیم خود برای واکنش به اقدام نظامی ایران منصرف شد و تلویحاً در اظهارات و پیام‌های خود به قدرت جمهوری اسلامی اذعان کرد.

رسوایی ادعاهای آمریکا

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره رهگیری کامل موشک‌ها گفت: این ادعا پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای از آسیب جدی به پایگاه العدید، به رسوایی جهانی برای دولت آمریکا تبدیل شد و بر همه ثابت شد که آمریکا دروغ می‌گوید و ایران به‌صورت جدی و با توانایی منحصربه‌فرد، تجهیزات این به‌اصطلاح ابرقدرت جهانی را در حضور تمام سامانه‌های پدافند پوشالی‌اش به آتش کشیده است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله) اشاره فرمودند: «هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود، مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است.»

پایان مخاصمه به معنای پیروزی است

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با رد برخی تحلیل‌های نادرست درباره پایان نبرد با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اینکه برخی از سر ناآگاهی و بر اساس محاسبات غلط و نداشتن چشم‌انداز، این‌گونه وانمود می‌کنند که پایان مخاصمه ایران و دشمن صهیونیستی به دلیل ضعف دستگاه تصمیم‌گیر یا ناکارآمدی دولت یا وجود نفوذی در ارکان کشور است، خطایی فاحش است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اشاره فرمودند، این نبرد را ملت ایران پیروز شد و توقف درگیری‌ها به معنای سازش یا شکست نیست.

وی با اشاره به ماجرای صلح حدیبیه خاطرنشان کرد: در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز برخی گمان می‌کردند صلح با مشرکان نشانه ضعف است، اما همان پیمان سرآغاز عزت تاریخی اسلام شد. در همین رابطه، مقام معظم رهبری بیان فرموده‌اند که «همه بدانند که خداوند طبق آیه «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»، نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل نظام اسلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقیناً پیروز خواهد شد.»

لزوم حفظ انسجام ملی

وی با هشدار درباره ضرورت پیشگیری از هرگونه تنش بی‌مورد اجتماعی در سطح کشور به بهانه نگرانی گفت: نگاه به مردم ایران باید به‌گونه‌ای باشد که همیشه در لحظات حساس درست‌ترین انتخاب را می‌کنند و این سرمایه‌ای است که نباید آن را دست‌کم گرفت.

گزارش: حجت کهیاری

....................

پایان پیام