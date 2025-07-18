به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در جنوب سوریه و به‌ ویژه استان سویداء بار دیگر توجه تحلیل‌گران سیاسی و امنیتی را به مداخلات مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در ساختار ژئوپلتیک منطقه جلب کرده است. رژیمی که در سایه خلأ قدرت در برخی کشورهای همسایه، با اهداف چندلایه ژئوپلتیکی، سیاسی و امنیتی در حال بازطراحی نقشه منطقه‌ای به سود منافع خود است. مقاله زیر به واکاوی اهداف راهبردی تل‌آویو از دخالت در سوریه و صدور پیام به قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران، ترکیه و گروه‌های مقاومت می‌پردازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به کوشش: دکتر سید رحمت الله موسوی فر و علی فریمانه

◀️ ۲۶ تیر ۱۴۰۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) اهداف ژئوپلتیکی:

۱. پیوند ژئوپلتیکی با دروزی های ساکن در جولان و ایجاد تعلق عاطفی بین آنان؛ مجاورت منطقه سویداء با بلندی های جولان؛ حمایت از دروزی ها که بیشتر در این منطقه ساکن هستند، منطقه حائل امن و پیوستار جغرافیایی امنی برای رژیم جعلی اسرائیل ایجاد می کنند.

اسرائیل با تثبیت منطقه حائل در سویداء، قنیطره و درعا، هدف مهمی را با ایجاد «کریدور داوود» دنبال می کند. رژیم صهیونیستی با عملیاتی کردن این کریدور، در پی ایجاد یک سد دفاعی زمینی میان ایران و عراق با شامات و خفه کردن ژئوپلتیک لبنان و حزب الله است. از طرفی با اتصال اقلیم دروزی به اقلیم کردی، معکوس سازی استراتژی «حلقه آتش» علیه ایران و نزدیک شدن به مرزهای ایران را فراهم می سازد.

۲. صدور پیام به ایران، این حمله پیام آشکاری برای ایران بود که بعد از «تغییر رژیم» ما می توانیم همچون حمایت از دروزی ها در سوریه به صورت مشابه از کردها، ترک ها و بلوچ ها و ... برای تجزیه ایران حمایت می کنیم.

۳. مخالفت با هر گونه حکومت قدرتمند در منطقه؛ این حمله نشان داد که در صورت عدم وجود حکومت مرکزی قدرتمند در کشورهای جنوب غرب آسیا، اسرائیل اراده این را دارد تا به راحتی نقشه ژئوپلتیکی جنوب غرب آسیا را تغییر دهد.

۴. تلاش برای ایجاد قطب های ژئوپلتیکی متنوع در کشورهای همسایه؛ رژیم جعلی اسرائیل به جای تقویت حکومت قدرتمند متمرکز در سوریه، خواهان ایجاد چند قطب سیاسی جغرافیایی مختلف در سوریه است؛ امری که در درازمدت زمینه فدرالیسم سیاسی و تجزیه سوریه را فراهم می آورد.

ب) اهداف سیاسی:

۱. مخالفت با هر گونه اسلام گرایی در منطقه؛ اسرائیل با ایجاد هر نوع حکومت اسلام گرا در سوریه مخالف است و با این کار قصد تضعیف این نگاه را دارد. حکومتی ضعیف از نظر نظامی و ژئوپلتیکی و فاقد ایدئولوژی مقاومت ساز برای اسرائیل قابل تحمل تر است.

۲. تضعیف نقش ترکیه؛ ترکیه حامی حکومت جولانی است و اسرائیل درصدد کم رنگ کردن نقش ترکیه در سوریه است.

۳. پیام آشکار به برخی رهبران منطقه؛ حمله به سوریه و تضعیف دولت جولانی پیامی آشکار برای بن سلمان، اردوغان و امیرقطر است. زیرا رژیم جعلی اسرائیل، سرزمین سوریه را قلمرو حیاتی خود قلمداد می کند و حضور هیچ کشوری را در این سرزمین برنمی تابد.

۴. با توجه به مذاکرات مخفیانه در باکو میان احمد الشرع(جولانی) و نمایندگان اسرائیل، این رژیم با زبان حمله درصدد گرفتن امتیاز بیشتر از سوریه است.

ج) اهداف امنیتی:

۱. عدم تقسیم امنیت با افراد و دولت ها؛ صدور این پیام به هر فرد (حتی جولانی به عنوان مامور موساد) و یا هر دولت دیگر هم جوار است که امنیت اسرائیل با هیچ فرد یا گروهی قابل تقسیم نیست و هدف اساسی کنش امنیتی اسرائیل تهدیدات و تصورات امنیتی این رژیم است نه منافع گروه ها و افراد، هر چند مهره خودش است.

۲. ایجاد یک پیوستار امنیتی در جنوب غرب آسیا؛ از نظر اسرائیل تمام جنوب غرب آسیا یک پیوستار جغرافیایی امنیتی تلقی می شود و اسرائیل به دنبال هژمونی امنیتی در این پیوستار جغرافیایی است. از این رو، هیچ قاعده و قانونی را برای از بین بردن این هژمونی برنمی تابد.

باشد که ما ایرانیان، ایران عزیز را بهتر بشناسیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸