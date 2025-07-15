به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه ای رژیم عبری زبان از عبور ده‌ها شهروند دروزی از مرزهای سرزمین‌های اشغالی به خاک سوریه خبر دادند. این تحولات در حالی رخ داده که استان سویداء در جنوب سوریه که عمدتاً ساکنان آن از پیروان طایفه دروزی هستند، شاهد درگیری‌های مسلحانه است.

بر اساس گزارش کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل، ده‌ها نفر از اهالی منطقه «مجدل شمس» واقع در جولان اشغالی، امروز سه‌شنبه از مرز عبور کرده و وارد سوریه شدند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این خبر، اعلام کرد که در تلاش برای تضمین بازگشت امن این افراد است.

حکومت جولانی تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نداشته است.

این در حالی است که صبح امروز، نیروهای نظامی حکومت جولانی پس از درگیری با گروه‌های محلی دروزی وارد شهر سویداء شدند. وزارت کشور حکومت جولانی مدعی شد که هدف از این عملیات، تثبیت امنیت و محافظت از شهروندان استان سویداء است.

در واکنش به تحولات اخیر، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یواف گالانت وزیر جنگ این رژیم، دستور حمله به نیروهای حکومت جولانی در استان سویداء را صادر کرده‌اند. آنان مدعی شدند که ورود تسلیحات به این منطقه ناقض توافق پیشین مبنی بر خلع سلاح است.

نتانیاهو و گالانت بار دیگر بر حمایت اسرائیل از دروزهای سوریه تأکید کردند و آن را نشانه‌ای از پیمان برادری با دروزهای اسرائیل دانستند.

