به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اگرچه سخنان احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه در روزهای اخیر حاوی تناقضها و ادعاهای بحثبرانگیزی از جمله توصیف حمله اسرائیل به عنوان مداخله و دفاع از نقش عشایر در مقابل طایفه دروزی بود، اما اشاره کوتاه او به نقش ترکیه در توافق آتشبس در جنوب سوریه، واقعیتی مهم را تغییر نمیده،: آنکارا از تحولات اخیر استان سویداء سوریه با دست خالی خارج شد.
ترکیه نتوانست چهرهای بیطرف و حامی اقلیتهای سوری از خود نشان دهد؛ چرا که نه تنها کشتار اعضای طایفه دروزی را محکوم نکرد، بلکه رئیسجمهورش، رجب طیب اردوغان، حمایت کامل خود را از حکومت جولانی اعلام و آمادگی برای کمک به ارتش جولانی را نیز مطرح کرد. رسانههای وابسته به حزب عدالت و توسعه ترکیه هم طایفه دروزی را به ایجاد یک دالان لجستیکی میان سویداء و شرق فرات متهم کردند، چیزی که در قالب ائتلاف اقلیتها علیه وحدت سوریه تعبیر شد.
در جریان حمله اسرائیل به سوریه نیز ترکیه منفعل و بدون ابتکار ظاهر شد؛ نتوانست از متحد خود دفاع کند و همین امر ممکن است الشرع را به بازنگری در مناسبات با آنکارا و نه لزوماً قطع رابطه وادارد. بازنگری که در جهت تنظیم مجدد تعاملات در سایه واقعیتهایی که حاکی از تسلط اسرائیل و آمریکا بر روند آتشبس و مدیریت بحران است.
در چنین شرایطی، احتمال دارد ترکیه به تقسیم نفوذ در سوریه تن دهد؛ اسرائیل کنترل جنوب تا حوالی دمشق را به دست گیرد و کنترل آنکارا تنها بر مناطقی از شمال غرب سوریه باقی بماند. در شرق فرات نیز، کردها بهویژه پس از رویدادهای سویداء، بر حفظ استقلال عمل و سلاح خود تأکید خواهند کرد و باز هم به حمایت آمریکا امید دارند تا مانع حمله ترکیه شوند.
همزمان، این احتمال هم وجود دارد که اسرائیل مانع تقویت توان نظامی ارتش حکومت جولانی با همکاری ترکیه شود. در این میان، احمد داوود اوغلو، رهبر حزب آینده، اسرائیل را عامل بیثباتی منطقه خواند و خواستار تدوین راهبردی متمرکز بر دمشق برای ترکیه شد. او همچنین نسبت به سرایت درگیریهای سوریه به لبنان هشدار داد.
تحلیلگران و روزنامهنگاران ترک نیز رویکردهای متفاوتی نشان دادهاند؛ از جمله مصطفی قرهعلیاوغلو که بر عقلانیت بهجای هیجان در رفتار ترکیه با بحران سوریه تأکید کرد، یا جیم کوچوک که با لحنی تند نسبت به تحرکات اسرائیل هشدار داد و از ترکیه خواست در شرق فرات وارد عمل شود تا فاجعهای دیگر پیش نیاید.
در نهایت، سردبیر روزنامه «ملیت» نیز احتمال درگیری نظامی میان ترکیه و اسرائیل در آینده را مطرح کرد و از دولت ترکیه خواست که ضمن آمادگی برای مقابله، از ارسال سامانههای دفاعی مانند اس-۴۰۰ به سوریه هم غافل نباشد. وی همچنین رفتار احمد الشرع را سردرگمکننده توصیف و تأکید کرد که برای مقابله با خطر اسرائیل، ترکیه باید به آشتیهای واقعی داخلی روی آورد و از دوقطبیسازی در جامعه پرهیز کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما