ممنوعیت تازه طالبان / توقف آموزش دینی برای زنان و دختران در افغانستان

منابع محلی در کابل تأیید کردهاند که در آخرین نشست کابینه طالبان، ملا هبتالله آخوندزاده دستور تازه و جنجالی صادر کرده است.
بهگفته این منابع، او به وزارتهای آموزش و تحصیلات عالی بهصورت شفاهی هدایت داده است که زنان و دختران بهتدریج از حضور در مدارس دینی منع شوند.
نخستین گام در این روند، توقف صدور اسناد فراغت برای دانشآموزان و طلاب زن اعلام شده است.
رهبر طالبان در توجیه این تصمیم به دوره خلافت خلیفهی دوم اشاره کرده و گفته است: «همانگونه که زنان آن زمان از رفتن به مسجد منع شده بودند، امروز نیز بیرون شدن آنان از خانه برای هرگونه آموزش ناروا است.» حال آنکه به استناد به خود روایات صحاح سته که از جمله کتب حدیثی معتبر اهلسنت هست، روایتهای دیگری داریم که بارها در زمان رسول خدا (ص) مسجد رفتن زنان حتی برای نماز مغرب و عشاء از سوی ایشان تشویق شده بود.
علی ظاهر این سنت با سنت رسول خدا (ص) به نقل از خود روایات اهلسنت مخالفت صریح دارد.
این استدلال اما در درون طالبان نیز با مخالفت جدی روبهرو شده است.
برخی وزیران تأکید کردهاند که چنین سیاستی در تضاد آشکار با آموزههای اسلامی است. آنها به آیهی قرآن کریم «هَل یستوی الذین یَعلَمون والذین لا یَعلَمون» و همچنین حدیث پیامبر اکرم (ص) «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» استناد کرده و گفتهاند که حذف زنان از آموزش حتی در حوزه دینی، مشروعیت دینی و سیاسی طالبان را بیش از پیش زیر سؤال میبرد.
شماری دیگر از رهبران طالبان پا را فراتر گذاشته و ادعا کردهاند که این سیاست، نسخهای غیرمستقیم از مراکز اطلاعاتی آمریکا و پاکستان است که میخواهند طالبان را از درون دچار شکاف ساخته و خشم عمومی را علیه این گروه برانگیزند.
به باور تحلیلگران، سختگیریهای روزافزون رهبر طالبان نهتنها افغانستان را در مسیر یک عقبگرد بیسابقه فرهنگی و اجتماعی قرار داده، بلکه یأس و سرخوردگی گستردهای در میان مردم بهوجود آورده است.
شماری از افغانستانیها میگویند در شرایط کنونی حتی بازگشت جنگسالاران گذشته نیز برایشان قابلتحملتر است، زیرا در آن زمان دستکم آموزش دختران بهطور کامل از بین نرفته بود.
منتقدان هشدار میدهند که در صورت اجرای این تصمیم، افغانستان نهتنها با بحران تازهای در حوزه حقوق زنان مواجه خواهد شد، بلکه شکافهای داخلی طالبان نیز عمیقتر شده و آینده سیاسی این گروه بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت روبهرو خواهد شد.
