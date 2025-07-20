حکومت سرپرست افغانستان به فکر مسکن و اشتغال مهاجرین بازگشته باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «عبدالقدیر عالمی»، امام جمعه شیعیان افغانستان در غرب کابل، در خطبه دوم نماز جمعه در مصلای اباصالح المهدی(ع) به مساله بازگشت مهاجران افغانستانی به این کشور پرداخت و در این رابطه توصیه‌هایی به مسئولین حکومت سرپرست و مردم افغانستان بیان کرد.

عالمی در ابتدا با اشاره به این‌که افغانستان در طول پنجاه سال گذشته در معرض انواع ناهنجاری ها، مشکلات و تجاوز دشمنان بوده و در آتش جنگ ها و آسیب ها همواره سوخته است، گفت: به سبب همین مشکلات تعدادی زیادی از هموطنان ما مهاجر و آواره گردیدند. امروز کجای این کره خاکی است که آوارگان افغانستانی در آن نباشد؟!

وی ادامه داد: شاهد هستید در بیشتر کشورها؛ همسایه و غیر همسایه، اسلامی و غیر اسلامی مردم ما مهاجر و آواره شده اند تا برای اینکه زندگی بهتر و برای اینکه امنیت داشته باشند، و پیش خانواده و اولاد شان شرمنده نشوند یا برای اینکه حداقل زنده بمانند، از کشور خارج و آواره گردیده اند و بیشتر این عزیزان در کشورهای همسایه و همجوار و کشورهای اسلامی پناه برده اند.

عالمی با اشاره به افزایش اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه، ادامه داد: بنده از مسئولین کشورهای همسایه جدا می‌خواهم که در این تصمیمی که سبب اخراج بی رویه مهاجرین گردیده اند تجدید نظر نمایند و از در رأفت و رحمت اسلامی و از باب حسن همجواری با مهاجرین عزیز برخورد نمایند.

وی تصریح کرد: همان طوری که مردم افغانستان سعی نموده اند تا همسایه خوب برای همسایگانش باشد و تا هنوز هیچ کشور همسایه‌ای از دست مردم ما آسیب ندیده اند و در آینده نیز نخواهند دید، و هیچ گاه در صدد آسیب و ضرر رسانیدن به همسایگان مان نبوده ایم. و ملت مسلمان افغانستان در طول تاریخ حسن همجواری را نسبت به همسایگان مخصوصا همسایگان مسلمان شان رعایت نموده اند. ما نیز همین توقع و انتظار را از همسایگان و مخصوصا همسایگان مسلمان مان داریم که نسبت به ملت مسلمان افغانستان و نسبت به مهاجرین افغانستان که از سر جبر و اضطرار آواره و مهاجر گردیده اند، حسن جواری را رعایت نمایند.

امام جمعه شیعیان غرب کابل خطاب به مردم گفت: همانطوری که شما مردم مشکلات و سختی‌های زیادی را تحمل نموده اید، امروز هم که شاهد اخراج بی‌رویه مهاجرین و آوارگان هم‌وطن‌مان از کشورهای همسایه هستیم، بیائید با دست و دل باز به کمک هموطنان مهاجر مان شتافته و از این عزیزان به شایستگی استقبال نمائیم.

سعی نمائیم آنچه در توان داریم با عزیزان مان که به کشور بر می‌گردند همکاری نمائیم.

عالمی با تشکر از برخی خدمات دولتی در نقاط مرزی از قبیل؛ سر پناه اضطراری در مرز، توزیع غذای گرم، اتوبوس‌های رایگان برای انتقال مهاجرین حتی در استان‌های دور دست و مقداری کمک نقدی به مهاجرین، افزود: اما به این ها نباید بسنده شود، بلکه نظام محترم حاکم برای آینده این آوارگان نیز فکر نماید؛ جاهای مناسبی که زمین وجود دارد برای آن عده از مهاجرینی که خانه و مسکن و سر پناه ندارند، برای شان زمین توزیع گردیده و شهرک ها ایجاد گردند و در قسمت ساخت و ساز آن نیز کمک و همکاری صورت بگیرد. همچنین زمینه و فرصت شغلی برای نیروهایی که از آن طرف مرزها وارد کشورشان می‌شوند ایجاد گردند.

خطیب نماز جمعه کابل با تشکر از نیروهای خودجوش مردمی که در دوطرف مرز از مهاجرین افغانستانی پذیرایی و به آنان خدمت‌رسانی کردند، از مردم خواست که در داخل کشور هم با این مهاجرین بازگشته به وطن نهایت همکاری را داشته باشند: عزیزانی که خانه های اضافی دارید، کرایه خانه‌ها را بالا نبرید، نرخ گروی(رهن) را بالا نبرید. اگر مجانی این خانه ها را به طور موقت در اختیار هموطنان مهاجر و نیازمند تان قرار نمی‌دهید، اقلا کرایه را بالا نبرید که نهایت بی‌انصافی و ظلم است.

وی ادامه داد: الآن می‌بینید در شهرهای بزرگ مخصوصا در کابل پایتخت افرادی که سر پناه و خانه ندارند با چه مشکلاتی رو به رو هستند؟ هر روز کوچه به کوچه دنبال خانه می‌گردند اما پیدا نمی‌شود، احیانا اگر پیدا شود، کرایه چقدر بالاست.

یک خانه‌ای که در شرائط عادی اصلا قابل سکنی نبوده، الآن کرایه سرسام آوری برای آن گذاشته است.

عالمی در پایان هم تأکید کرد: مراقب باشیم بی انصافی در حق هم‌وطنان نشود و با کرایه منصفانه خانه ها را در اختیار هموطنان نیازمندتان قرار بدهید و دل سوزی داشته باشید و کمک کنید تا خداوند متعال با شما کمک کند، به حال دیگران رحم کنید تا خداوند متعال به حال شما رحم نماید.

