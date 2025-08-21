نگرانی مردم غرب کابل از انتقال بیمارستان جناح؛ کمیسیون عالی شیعیان: این مرکز حیاتی است + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز هیئت رهبری و اداری کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با مقام محترم وزارت بازگشت‌کنندگان و مهاجرین دیدار و درباره‌ی مشکلات جاری مهاجرین بازگشته از ایران و چالش‌های مناطق شیعه‌نشین به‌ویژه غرب کابل گفتگو کردند.

در این دیدار، حاج سیدعلی‌اکبر امینی، معاون اول کمیسیون، با انتقاد از طرح انتقال شفاخانه محمدعلی جناح از غرب کابل به منطقه احمدشاه بابا مینه گفت: «این شفاخانه تنها مرکز درمانی مجهز برای هزاران خانواده در غرب کابل است و انتقال آن، ظلم آشکار به مردم این مناطق خواهد بود.»

وی ضمن تأکید بر اهمیت این مرکز، به مشکلات مهاجرین بازگشت‌کننده و ضرورت بررسی متوازن در استان‌های مرکزی نیز اشاره کرد.

استاد علی‌اکبر جمشیدی، معاون حقوقی کمیسیون، نیز با بیان جزئیات بیشتر، هشدار داد که غفلت از نیازهای درمانی مناطق غرب کابل می‌تواند به بحران انسانی دامن بزند.

استاد محمدامیر باذل، رئیس کمیته صلح و دعوت کمیسیون، مشکلات ناشی از کوچی‌ها، ده‌نشینان و ساخت‌وسازهای غیرقانونی را مطرح کرد و حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی سیغانی، معاون کمیته استانی، نیز به موانع موجود بر سر راه مهاجرین اشاره نمود.

در پایان، مولوی کبیر، وزیر بازگشت‌کنندگان و مهاجرین، ضمن استقبال از کارکردهای کمیسیون عالی شیعیان وعده داد که موضوع بیمارستان جناح و دیگر مشکلات مطرح‌شده با جدیت پیگیری شود.

