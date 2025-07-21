مصر از خنثی سازی یک طرح تروریستی بزرگ خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شده‌اند یک عملیات بزرگ تروریستی را که توسط گروه «حسم» ـ وابسته به اخوان‌المسلمین ـ طراحی شده بود، خنثی کنند.

طبق گزارش وبگاه شبکه روسیا الیوم، در بیانیه رسمی وزارت کشور مصر آمده است که رهبران گروه «حسم» که در حال حاضر در خاک ترکیه سکونت دارند، اقدام به برنامه‌ریزی برای احیای فعالیت‌های خرابکارانه خود کرده و یکی از اعضای آموزش‌دیده این گروه را، که پیش‌تر در یکی از کشورهای هم‌مرز آموزش‌های نظامی پیشرفته دیده بود، به‌طور غیرقانونی وارد خاک مصر کرده‌اند تا این عملیات را اجرا کند.

بر پایه این بیانیه، این افراد در گذشته نیز در طرح‌های ترور مقامات بلندپایه مصر، ازجمله تلاش برای هدف قرار دادن هواپیمای حامل «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و قتل نیروهای پلیس و امنیتی نقش داشته‌اند.

وزارت کشور مصر افزود که با همکاری دستگاه امنیت ملی و پس از دریافت مجوز قضایی از دادستانی امنیت کشور، عملیات شناسایی و یورش به مخفیگاه تروریست‌ها انجام شد. در جریان این عملیات، ۲ تروریست هنگام مواجهه با نیروهای امنیتی به‌طور کورکورانه به سمت مأموران و مردم تیراندازی کردند که در پی درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شدند.

در فهرست رهبران شناسایی‌شده این گروه، نام افرادی چون یحیی السید ابراهیم محمد موسی (یکی از بنیان‌گذاران و مسؤول ساختار نظامی گروه)، محمد رفیق مناع، علاء السماحی، محمد عبدالحفیظ و علی محمود عبدالونیس دیده می‌شود.

در همین زمینه، «احمد موسی» مجری سرشناس تلویزیون مصر به‌صراحت اعلام کرد که ذکر نام ترکیه در این بیانیه، یک پیام سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک جدی است.

او اظهار کرد: این نخستین بار در سال‌های اخیر است که نام ترکیه مستقیماً در چنین بیانیه‌ای ذکر می‌شود؛ چراکه این کشور به پناهگاهی برای تروریست‌هایی تبدیل شده که عملیات خرابکارانه در خاک مصر را طراحی می‌کنند.

موسی از مقامات ترکیه خواست تا عناصر تحت پیگرد این گروه را به قاهره تحویل دهند؛ چراکه مصر پیش‌تر رسماً خواستار آن شده بود.

