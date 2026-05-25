جوزف عون : مذاکره با اسرائیل راه تحقق «خروج کامل» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عون در این موضع‌گیری که امروز دوشنبه در بیروت و در چارچوب مراسم گرامیداشت ۲۵ مه ۲۰۰۰، سالروز خروج نیروهای اسرائیلی از بخش بزرگی از جنوب لبنان، ایراد شد، یادآور شد که «جنوب در سال ۲۰۰۰ حماسه‌ای بی‌سابقه نوشت» و روز ۲۵ مه را «روز کرامت ملی» خواند. او در عین حال گفت که سالگرد امسال در شرایطی فرا می‌رسد که لبنان همچنان «زیر بار واقعیتی دردناک» قرار دارد؛ از جمله تداوم حملات اسرائیل و تداوم اشغال بخش‌هایی از روستاهای جنوبی که به گفته او «نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی، به‌ویژه قطعنامه ۱۷۰۱» به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور لبنان با تأکید بر این‌که «لبنان این وضعیت را نخواهد پذیرفت و با آن سازش نخواهد کرد»، اعلام کرد مسیر دستیابی به خروج کامل اسرائیل، از دید دولت، از مجرای «گزینه مذاکره» می‌گذرد. او افزود که این مذاکره «نه امتیازدهی است و نه تسلیم»، بلکه تأکیدی است بر حق انحصاری لبنان برای حفاظت از خاک و حاکمیت خود از طریق ارتش و نیروهای امنیتی مشروع و با پشتوانه همبستگی مردم و تصمیمات «سرنوشت‌سازی» که دولت برای بازپس‌گیری کامل حاکمیت اتخاذ کرده است. عون همچنین ارتش را «ضامن یگانه امنیت ملی و تمامیت ارضی» خواند.

او با ادای احترام به «شهیدان ارتش و نیروهای مقاومت» که به گفته وی جنوب را با خون خود آزاد کردند، خاطرنشان کرد که این فداکاری‌ها و رنج همه لبنانی‌ها مستلزم آن است که کشوری «قوی، منسجم و عادل» بنا شود؛ کشوری که نهادهای مدنی و نظامی آن از مشروعیت برخوردار باشند، قوانین آن فاقد هرگونه تبعیض باشد و اراده مردمش بر وحدت استوار باشد. عون در پایان گفت «بزرگ‌ترین وفاداری به یاد آزادسازی، ساختن دولتی است که دژ همه لبنانی‌ها باشد و در آن، حاکمیت به‌مثابه امانتی در دست هر شهروند حفظ شود، چرا که لبنان از آنِ همه ماست و آزادسازی جنوب وظیفه‌ای است که دولت با حمایت فرزندانش بر دوش می‌کشد؛ مسیری که هیچ بدیل دیگری ندارد».

