یورش پلیس انگلیس به دفتر مرکزی فرقۀ ضالۀ مدعی تشیع

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه چِشایر (Cheshire) در شمال غربی انگلستان اعلام کرد که عملیات بازرسی از مقر یک گروه به اصطلاح مذهبی در این منطقه به پایان رسیده و ساختمان مورد نظر به ساکنان آن بازگردانده شده است.

پلیس چشایر اعلام کرد که در ماه مارس از ادعاهایی درباره ارتکاب جرایم جدی از جمله تجاوز جنسی، ازدواج اجباری و برده‌داری نوین توسط یکی از اعضای گروه موسوم به «صلح و نور احمدی» (Ahmadi Religion of Peace and Light) مطلع شده است؛ اتهاماتی که گفته می‌شود در سال ۲۰۲۳ رخ داده‌اند.

در همین راستا، نیروهای پلیس روز چهارشنبه به سه ملک در شهر کرو (Crewe) یورش بردند که یکی از آن‌ها ساختمانی به نام «وب هاوس» بود. این عملیات به بازداشت هفت مرد و سه زن انجامید.

پلیس اعلام کرد تمامی افراد بازداشت‌شده با قرار وثیقه مشروط آزاد شده‌اند و بر اساس این محدودیت‌ها، اجازه بازگشت به ساختمان «وب هاوس» را ندارند. همچنین با وجود پایان عملیات بازرسی، حضور نیروهای پلیس در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام پلیس، این پرونده به یک قربانی مربوط می‌شود که در زمان وقوع حوادث، یکی از اعضای زن این گروه بوده است. گفته می‌شود حدود ۱۵۰ نفر در این مرکز اقامت داشته‌اند و افراد بازداشت‌شده دارای تابعیت‌های مختلف از جمله بریتانیایی، مکزیکی، ایتالیایی، آمریکایی، اسپانیایی، آلمانی، سوئدی و مصری بوده‌اند.

هرچند رسانه های انگلیسی اشاره کردند این گروه در اوایل قرن حاضر توسط برخی پیروان منتسب به تشیع شکل گرفته، اما اذعان هم کردند باورهای آن از سوی مسلمانان شیعه مورد پذیرش قرار نگرفته است.

