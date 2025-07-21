به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحقیقات گاردین فاش کرد که بمب‌های مرگبار جی‌بی‌یو-۳۹ با قطعات اروپایی، جان کودکان فلسطینی را می‌گیرند. رژیم صهیونیستی با حمایت مالی و فنی شرکت‌های اروپایی، مدارس و پناهگاه‌ها را شبانه بمباران می‌کند.

حدود ساعت ۲ بامداد روز ۲۶ مه امسال، بمبی سقف مدرسه فهمی الجرجاوی در منطقه تاریخی شهر غزه را شکافت، در حالی که ده‌ها خانواده پناه ‌گرفته در آنجا در خواب بودند. خدمات اضطراری محلی غزه اعلام کردند که در آن شب ۳۶ نفر، که نیمی از آن‌ها کودک بودند، به شهادت رسیدند و ساختمان در آتش سوخت.

در ویدیویی که توسط یکی از شاهدان ضبط شده، دختربچه‌ای کوچک در برابر شعله‌ها دیده می‌شود که تلوتلوخوران به جلو می‌رود تا راه نجاتی بیابد. آن کودک، حنین الودی پنج‌ساله بود که با زحمت زنده ماند.

هفته‌ها بعد، او هنوز در بیمارستان بستری بود، با سوختگی درجه دو و سو و آسیب‌های شدید روانی. پدر و مادرش و تنها خواهرش در آن حمله به شهادت رسیدند. این تنها گوشه‌ای از تجاوزات مرگبار رژیم صهیونیستی است.

حال تحقیقات فاش کرده که گروه اروپایی موشکی «ام‌بی‌دی‌ای» قطعاتی برای بمب‌هایی می‌فروشد که در غزه کودکان را کشته‌اند.

گرچه بریتانیا فروش برخی تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده، اما تحقیق نشریه انگلیسی گاردین نشان می‌دهد درآمد حاصل از بمب جی‌بی‌یو-۳۹ که توسط شعبه آمریکایی ام‌بی‌دی‌ای تولید شده، از طریق بریتانیا جریان دارد.

بزرگ‌ترین تولیدکننده موشک اروپا، ام‌بی‌دی‌ای، قطعات کلیدی بمب‌هایی را می‌فروشد که هزاران عدد از آن‌ها برای رژیم صهیونیستی ارسال شده و در حملاتی هوایی به‌کار رفته‌اند که طبق تحقیقات، منجر به کشته شدن کودکان فلسطینی و دیگر غیرنظامیان فلسطینی بی‌گناه شده‌اند.

با افزایش نگرانی‌ها درباره میزان سودآوری شرکت‌های اروپایی از ویرانی غزه، تحقیقات گاردین با همکاری اتاق‌های خبری مستقل «دیسکلوز» و «فالو دِ مانی»، زنجیره تأمین بمب جی‌بی‌یو-۳۹ و نحوه استفاده از آن در جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را بررسی کرده‌اند.

ام‌بی‌دی‌ای مالک کارخانه‌ای در آلابامای آمریکا است که بال‌هایی برای نصب روی جی‌بی‌یو-۳۹ تولید می‌کند؛ بمبی که ساخت شرکت بوئینگ است. این بال‌ها پس از پرتاب باز شده و بمب را به سمت هدف هدایت می‌کنند.

درآمد شرکت آمریکایی ام‌بی‌دی‌ای به شعبه بریتانیایی آن در هرتفوردشایر منتقل می‌شود و در نهایت سودها به شرکت مادر ام‌بی‌دی‌ای در فرانسه منتقل می‌گردد.

ام‌بی‌دی‌ای در سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ میلیون پوند سود نقدی میان سه سهام‌دار خود توزیع کرده است: بزرگ‌ترین شرکت دفاعی بریتانیا بی‌ای‌ئی سیستمز، ایرباس فرانسه و لئوناردو ایتالیا.

در سپتامبر، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا برخی مجوزهای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل احتمال «نقض‌های جدی» حقوق بین‌الملل انسانی تعلیق کرد. لمی گفت این اقدام با هدف توقف ارسال تجهیزاتی انجام شده که ممکن است در جنگ جاری غزه مورد استفاده قرار گیرند.

با این حال، با استفاده از منابع اطلاعاتی آزاد و تحلیل کارشناسان تسلیحاتی، تحقیقات ۲۴ مورد از استفاده بمب جی‌بی‌یو-۳۹ از سوی صهیونیست‌ها در حملاتی که منجر به مرگ غیرنظامیان فلسطینی شده‌اند را تأیید کرده است.

در تمام این حملات، کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بودند. بسیاری از این حملات شبانه، بدون هشدار، در مدارس و کمپ‌های چادری انجام شده‌اند؛ جایی که خانواده‌های آواره فلسطینی پناه گرفته بودند. برخی از این حملات توسط سازمان ملل و عفو بین‌الملل بررسی شده و به عنوان جنایات جنگی احتمالی معرفی شده‌اند.

شرکت ام‌بی‌دی‌ای تأیید کرده که با بوئینگ برای تولید بال‌ها قرارداد دارد و مدعی شده است که «تمام قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به تجارت تسلیحات را در نقاط محل فعالیت خود رعایت می‌کند … اماکنی که همگی سیاست‌های صادراتی و رژیم‌های کنترل صادرات سخت‌گیرانه دارند.»

فعالان می‌گویند این پرونده محدودیت‌های اقدام بریتانیا برای تعلیق برخی صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

این اقدامات که پیش‌تر به خاطر عدم شمول جنگنده‌های اف-۳۵ مورد انتقاد قرار گرفته بود، محدودیت‌های دیگری هم دارد: تنها شامل تجهیزاتی می‌شود که از خود بریتانیا صادر شده‌اند، بنابراین شعبه آمریکایی ام‌بی‌دی‌ای می‌تواند همچنان کارخانه بوئینگ را از آلاباما تأمین کند.

طبق تحقیقات این روزنامه، از ژانویه ۲۰۲۴ تا ماه مه گذشته، موشک‌های این شرکت در ۲۴ حمله تأییدشده مورد استفاده قرار گرفته که در مجموع ۵۰۰ نفر در غزه بر اثر آن به شهادت رسیده‌اند.

پیش از این نیز، کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در جریان نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه با موضوع فلسطین تصریح کرد: «واقعیت این است که ما در حق کودکان غزه کوتاهی کرده‌ایم. اگر این کوتاهی را از نگاه آن‌ها ببینیم، خیانتی است به حق آنها برای داشتن کودکی سالم، امن و برخوردار از آموزش.»

وی ادامه داد، تاریخ و کودکان این کوتاهی را قضاوت خواهند کرد.

مدیر اجرایی سازمان یونیسف همچنین اظهار کرد: «کودکان غزه، مانند کودکان سراسر جهان، سزاوار زندگی در صلح هستند. وظیفه ما این است که آینده‌ای که شایسته و لایق آن هستند، برایشان مهیا سازیم. ما باید بهتر عمل کنیم.»

رژیم اشغالگر تحت حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت که خرابی‌های گسترده‌ای و تلفات جانی زیادی برجای گذاشت اما به اهداف اعلام شده خود یعنی «نابود کردن جنبش حماس» و آزادی زندانیان صهیونیست دست نیافت.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ براساس توافقی میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه آتش‌بس برقرار شد و پس از آن، ارتش رژیم اشغالگر با نقض مفاد آتش‌بس تجاوزات نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.

