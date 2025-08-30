به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان صبح امروز به برخی آموزشگاه‌های خصوصی این شهر وارد شده و دختران دانش‌آموز را به اجبار از کلاس‌ها بیرون کرده‌اند.

به گفته منابع، در این آموزشگاه‌ها علاوه بر دروس زبان انگلیسی، مضامینی چون قرآن و علوم دینی نیز تدریس می‌شده است.

با این حال، مأموران طالبان به‌طور خشونت‌آمیز، حتی صنف‌های آموزش قرآن را متوقف کرده و دختران را با شلاق از کلاس بیرون رانده‌اند.

یکی از منابع محلی به رسانه‌ها گفته است که مأموران طالبان هنگام اخراج دانش‌آموزان، به مدیران یکی از آموزشگاه‌ها هشدار داده‌اند که «زنان و دختران نباید از خانه خارج شوند».

طالبان از زمان بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده‌اند.

ابتدا مدارس متوسطه و دبیرستان به روی دختران بسته شد، سپس دانشگاه‌ها نیز تعطیل شدند.

گزارش‌های تازه نیز نشان می‌دهد که طالبان محدودیت‌های آموزشی را به مدارس دینی گسترش داده و آموزش دختران در این مراکز را هم ممنوع اعلام کرده‌اند.

...

پایان پیام/