به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) در بیانیه‌ای، با اشاره به قتل روزانه ده‌ها نفر از فلسطینیانی که برای دسترسی به غذا صف کشیده‌اند، این اقدامات را «نسل‌کشی» خواند و گفت که این امر با «هم‌دستی و چشم‌پوشی کامل» ملت‌ها، خصوصا آمریکا، به روندی عادی تبدیل شده است.

این نهاد اضافه کرد که سکوت آمریکا و جامعه جهانی در برابر این جنایات، به آنها مشروعیت بخشیده و زمینه را برای ادامه حملات مرگبار فراهم آورده است.

شورای روابط اسلام و آمریکا تأکید کرد که این نسل‌کشی، با هدایت نظامی قوی و قطع کمک‌های انسانی انجام می‌شود و نتیجه طبیعی آن، گرسنگی، بیماری و مرگ فلسطینیان است.

این نهاد اسلامی واقع در آمریکا در پایان بیانیه خود از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست که علاوه بر محکوم کردن این جنایات، اقدامات قاطعی برای توقف فوری حملات، تضمین رسیدن کمک‌های غذایی و تحقیقات مستقل برای شناسایی مسئولان این قتل‌ها انجام دهند.

