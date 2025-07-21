شعر | بُریدیم، بس نیست آیا خدایا؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میلاد عرفانپور در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نسلکشی و گرسنگی مردم غزه به دست این رژیم، شعر تازهای سروده است.
در ادامه غزل عرفانپور را با هم میخوانیم؛
*
بُریدیم، بس نیست آیا خدایا؟
چه صبری تو داری خدایا خدایا!
...و میمردم ای کاش و نشنیده بودم
خبرهای این روزها را خدایا
به افطار خونین جانهای تشنه
به این اشک و این آه گیرا، خدایا
به دلتنگی لحظهی «ضاقت الارض»
به بیتابی قلب مولا، خدایا
که جانی اگر بود، بر لب رسیده
که بند آمده این نفسها خدایا!
در این داغ باید چه خاکی به سر کرد؟
تو فرمودهای صبر، اما خدایا...
به خون رنگ شد معجر خواهرانم
چه بیغیرتم من، دریغا خدایا
تماشاگرانند با چشمِ بسته
تماشاگرند اهل دنیا، خدایا
عجب مرگ تدریجی سهمگینی است
تماشا تماشا تماشا، خدایا...
..............................
پایان پیام/
نظر شما