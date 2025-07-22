به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از ساکنان منطقه شیعهنشین «دشت برچی» در غرب کابل میگویند که بیشتر از نصف جمعیت این منطقه به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
داوود، یکی از رانندگان شهری در غرب کابل روز سهشنبه(۳۱ تیر) به خبرنگار ابنا گفت که تعداد زیادی از خانوادهها از کمبود آب رنج میبرند.
او گفت که در مناطق حوزه هجدهم، شهرک دوازده امام و شهرک حاجی نبی که از نقاط پرجمعیت شیعهنشین غرب کابل است، مردم به آب آشامیدنی اندکی دسترسی دارند و همچنین برای رفع احتیاجات دیگر روزمره، اصلا به آب دسترسی ندارند.
داوود در ادامه خاطرنشان ساخت، مناطق یادشده که با بحران کمآبی مواجه هستند، درگیر فقر و مشکلات اقتصادی هستند و در میان آنها خانوادههایی هستند که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند و آب موردنیازشان را خریداری میکنند.
به گفتهی این شهروند غرب کابل، تعدادی از خانوادهها میخواهند که در خانههای شان چاه آب عمیق حفر کنند اما حکومت طالبان اجازه نمیدهد، اگر هم اجازه دهد، در قبال حفر آن، باید مجوز دریافت کند و این مجوز هم بدون پول به دست نمیآید.
در همین حال، برخی دیگری از ساکنان غرب کابل میگویند که چالش کمآبی تقریبا از سه سال پیش آغاز شد و این چالش به مرور زمان به بحران تبدیل گردید که در حال حاضر میان جمعیت غرب کابل فراگیر شده است.
صادق خلیلی در مورد این چالش گفت که ماموران وزارت انرژی و آب امارت اسلامی در مورد کنترل مصرف آب میان مردم تبلیغ میکنند، اما این وزارت برای حل این چالش راهکاری در دست ندارد.
او تصریح کرد که بیشتر مردم آب مورد نیاز را از شرکتهای آبرسانی دریافت میکنند، اما به دلیل هزینههای بالا، نمیتوانند به آب کافی دسترسی داشته باشند.
طبق معلومات صادق خلیلی، بخشی از خانوادههای بیبضاعت آب مورد نیازشان را به دشواری از مساجد منطقهشان تامین میکنند.
شایان ذکر است، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این نیز بحران کم آبی در افغانستان را تایید و آمار داده بود که به دلیل تغییرات اقلیمی بیش از ۲۱ میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
علاوه براین، دفتر سازمان مللمتحد در افغانستان نیز در مورد کمبود آب ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که میلیونها نفر در این کشور به آب دسترسی ندارند.
