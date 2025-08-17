به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه بینالمللی «ورلد ویژن» در تازهترین گزارش خود نسبت به افزایش بحرانهای چندلایه در افغانستان هشدار داده است.
در این گزارش آمده است که بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، وقوع زلزلههای پیاپی و کمبود منابع امدادی، فشار سنگینی بر دوش مردم افغانستان و نهادهای کمکرسان گذاشته است.
این نهاد تأکید کرده است که علاوه بر مشکلات انسانی و اقتصادی، تغییرات شدید اقلیمی نیز شرایط زندگی میلیونها افغانستانی را به شدت دشوار کرده است.
به گفته ورلد ویژن، تنها در سالهای اخیر بیش از ۹ میلیون تن در اثر خشکسالیهای پیدرپی، سیلابها و حوادث مرتبط با تغییرات آبوهوایی متحمل آسیبهای جدی شدهاند.
گزارش میافزاید: ترکیب بحرانهای طبیعی با مشکلات ساختاری و اجتماعی، افغانستان را به یکی از آسیبپذیرترین کشورهای جهان بدل کرده است. کارشناسان میگویند در چنین شرایطی، ادامه فشارها میتواند منجر به گسترش فقر، ناامنی غذایی و مهاجرتهای اجباری بیشتر شود.
به باور ناظران، جامعه جهانی باید با نگاهی واقعبینانهتر به وضعیت افغانستان بنگرد و ضمن افزایش کمکهای بشردوستانه، راهکارهایی برای مقابله با بحرانهای اقلیمی و بازسازی زیرساختها در دستور کار قرار دهد.
