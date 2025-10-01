به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نورالله ۸ ساله و برادر دوقلویش سناءالله روزهایشان را به جای رفتن به مدرسه، در کوچه‌های خاکی شهر کابل با کشیدن دبه‌های زرد آب روی یک گاری دستی سپری می‌کنند؛ صحنه‌ای از زندگی یک خانواده که بحران آب روزافزون افغانستان را به تصویر می‌کشد.

این خانواده ۱۳ نفره که زمانی از چاه خانگی خود آب می‌گرفتند، اکنون ناچارند در صف‌های طولانی مقابل شیرهای آب عمومی بایستند یا پول جمع کنند تا با قیمت‌های گزاف از تانکرهای آب خریداری کنند؛ چرا که چاه‌ آب‌ آن‌ها ۴ سال پیش خشک شد.

با شدت گرفتن خشکسالی‌ها و بی‌نظمی بارش‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی، کابل به یکی از شهرهایی در آسیا بدل شده که بیشترین آسیب را از بحران آب دیده، بحرانی که به شیوع بیماری‌ها، سوءتغذیه و ترک تحصیل کودکان در افغانستان، دامن زده است.

یک گزارش تازه شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار داده است که تا سال ۲۰۳۰ آب‌های زیرزمینی کابل ممکن است به‌طور کامل تمام شود؛ بحرانی که شهرهای دیگر افغانستان را نیز تهدید می‌کند.

هزینه سنگین فقر

در حالی که خانواده‌های فقیر شهر کابل تا ۳۰ درصد درآمد خود را صرف خرید آب از تانکرها می‌کنند، ثروتمندان این شهر با حفر چاه‌های عمیق‌تر خود را نجات می‌دهند. نورالله می‌گوید: گاهی سه ساعت در صف آب می‌ایستیم و وقتی هوا گرم می‌شود، سرمان گیج می‌رود. پدرش اسدالله، فروشنده ۴۲ ساله، می‌گوید که فرزندانش روزی ۶ یا ۷ بار مجبور به آوردن آب هستند، گاهی گریه می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانیم دیگر آب بیاوریم، اما چه کار دیگری از دستمان برمی‌آید؟.

در حالی که در گذشته یک شرکت خصوصی آب برای چند روز نیاز این خانواده را تأمین می‌کرد، این امکان دیگر وجود ندارد. اسپیرای همسر اسدالله، اکنون هر ظرف آب را با وسواس اندازه‌گیری می‌کند و برای جلوگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده، آن را قبل از نوشیدن می‌جوشاند.

آینده‌ای نگران‌کننده

جمعیت شهر کابل طی دو دهه به بیش از ۶ میلیون نفر رسیده، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی این شهر، ناچیز بوده است. جنگ هم بخش زیادی از شبکه توزیع را نابود کرده و مردم را به چاه‌ها یا تانکرهای گران‌قیمت وابسته کرده است.

محمدعاصف ایوبی، نماینده محلی، می‌گوید حتی چاه‌هایی با عمق ۱۲۰ متر در کابل نیز خشک شده‌اند. به گفته او، ذوب برف‌ها که منبع اصلی تغذیه آب پایتخت افغانستان بود، به دلیل تغییرات آب‌وهوایی به شدت کاهش یافته است.

روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، هشدار داده شهر کابل ممکن است در چند سال آینده به نخستین پایتخت مدرن دنیا بدل شود که آب آن تمام می‌شود.

طبق گزارش سازمان غیردولتی «مرسی کور»، سطح آب‌های زیرزمینی شهر کابل طی یک دهه گذشته ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته است، چرا که سالانه ۴۴ میلیون متر مکعب آب بیش از توان طبیعی تجدید برداشت می‌شود.

سازمان ملل می‌گوید برای ارائه خدمات آب و فاضلاب حیاتی در افغانستان به ۲۶۴ میلیون دلار بودجه در سال ۲۰۲۵ نیاز است، اما تاکنون تنها ۸.۴ میلیون دلار تأمین شده است.

با وجود این چشم‌انداز تیره، اسدالله تنها یک آرزو دارد: اگر آب کافی داشتیم، بچه‌هایم مجبور نبودند تمام روز دنبال آب بدوند. می‌توانستند به مدرسه بروند و زندگی‌مان کاملا تغییر می‌کرد.

