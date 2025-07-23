به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهار عضو ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) که اخیراً از سوی نیروهای اطلاعاتی طالبان بازداشت شده بودند، پس از بررسی کامل و روشنشدن بیگناهیشان در وزارت عدلیه طالبان، از بازداشتگاه رها شدهاند.
این بنیاد خیریه که تحت نظارت حضرت آیتالله واعظزاده بهسودی فعالیت میکند، از جمله نهادهای مردمی پیشگام در زمینه کمکرسانی به نیازمندان در افغانستان بهویژه در شرایط دشوار کنونی بوده است.
اعضای بازداشتشده که اکنون آزاد شدهاند عبارتاند از:
-
حاجی محمد تقی انصاری (رئیس بنیاد)
-
حاجی حسن نیکزاد (معاون بنیاد)
-
باقر اخلاقی (مدیر دفتر)
-
وکیل چمن (مشاور بنیاد)
با توجه به متن بیانیهی آیتالله واعظزاده بهسودی، آزادی این افراد پس از آن صورت گرفت که وزارت عدلیه حکومت سرپرست هیچ سند یا مدرک قابل قبولی مبنی بر تخلف یا اقدام مجرمانه از این افراد ارائه نکرد و بیگناهی آنان برای مسئولان روشن شد.
در ضمن این اقدام باید توجه کرد که این اقدام شتابزده و بدون مدرک، نه تنها جایگاه نهادهای خیریه را تضعیف میکند، بلکه اعتماد مردم به روند کمکرسانی مردمی را با تهدید مواجه میسازد.
اکنون با آزادی این افراد و روشنشدن بیگناهیشان، انتظار میرود نهادهای امنیتی در آینده با دقت، عدالت و شفافیت بیشتری در قبال نهادهای خیریه و مردمی عمل کنند.
...
پایان پیام/
نظر شما