به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دشمن صهیونیست به تجاوزات خود به مناطق جنوب لبنان، ادامه می‌دهند.

خبرنگار شبکه المنار گزارش داد که بامداد پنج‌شنبه، نیروهای متجاوز صهیونیستی به عمق ۸۰۰ متری در داخل اراضی لبنان در منطقه «حولا» نفوذ و با انجام یک انفجار، منزلی را در مقابل شهرک صهیونیستی المناره منهدم کردند.

رژیم صهیونیستی به‌صورت تقریباً روزانه به نقض حاکمیت لبنان، توافق آتش‌بس و قطعنامه بین‌المللی ۱۷۰۱ ادامه می‌دهد؛ مسئله‌ای که پرسش‌های جدی‌ای را درباره اثربخشی پیشنهادهایی که بر تکیه بر دیپلماسی برای محافظت از لبنان در برابر تجاوزگری اسرائیل تأکید دارند، ایجاد کرده است.

