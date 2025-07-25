عربستان: تصمیم مکرون درباره فلسطین تاریخی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عربستان سعودی با استقبال از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، این اقدام را «تصمیم تاریخی» توصیف کرد. به نقل از خبرگزاری واس عربستان، دولت سعودی ضمن حمایت از این موضع، از سایر کشورها خواست تا با اقدامی مشابه، در جهت حل و فصل بحران فلسطین گام بردارند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پنجشنبه شب اعلام کرد: «پاریس کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این تصمیم را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسما اعلام خواهد کرد.» این اظهارات مکرون بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته و واکنش‌های مثبت متعددی را به دنبال داشته است.

مکرون در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که «صلح امکان‌پذیر است» و پاریس این تصمیم را «به دلیل تعهد تاریخی خود به صلحی پایدار و عادلانه در خاورمیانه» اتخاذ کرده است. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین بر «لزوم برقراری آتش‌بس فوری در غزه، آزادی همه اسرای صهیونیست و ارسال گسترده کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه» تاکید کرده است.

علاوه بر این، مکرون خواستار «خلع‌سلاح حماس» شده و ضرورت بازسازی غزه و ایجاد امنیت پایدار در این منطقه را مورد تأکید قرار داده است. او پیش‌تر نیز خاطرنشان کرده بود که وجود یک کشور فلسطینی «نه تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی در شرایط کنونی» است.

مکرون ابراز امیدواری کرده است که به رسمیت شناختن فلسطین از سوی فرانسه، سایر دولت‌ها را ترغیب کند تا اقدامات مشابهی انجام دهند. وی گفته بود که این روند می‌تواند به رسمیت شناختن دو جانبه میان کشورهای دیگر و اسرائیل نیز کمک کند و زمینه‌ساز ایجاد یک صلح پایدار شود.

