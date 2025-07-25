ایرلند و اسپانیا با فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین همصدا شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسپانیا و ایرلند از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل استقبال کردند. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من از حمایت فرانسه از اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی در به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال میکنم.»
وی هشدار داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در حال نابودی راهحل دو دولتی است و تأکید کرد: «این راهحل، تنها راه ممکن برای صلح است.»
از سوی دیگر، سیمون هریس، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه ایرلند، در پستی مشابه از اعلامیه امانوئل مکرون استقبال کرد و آن را «کمک مهمی به اجرای راهحل دو دولتی» خواند. هریس افزود: «این اقدام زمینهای پایدار برای صلح و امنیت اسرائیلیها و فلسطینیها ایجاد میکند.»
مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز در بیانیهای اعلام کرد که پاریس در سپتامبر ۲۰۲۵ در مجمع عمومی سازمان ملل رسماً فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
او در شبکه ایکس نوشت: «صلح امکانپذیر است و این تصمیم ناشی از تعهد تاریخی فرانسه به صلحی پایدار و عادلانه در خاورمیانه است.» مکرون همچنین خواستار آتشبس فوری در غزه، آزادی اسرای صهیونیست و ارسال کمکهای بشردوستانه شد.
با این حال، آلمان همچنان مخالف به رسمیت شناختن فلسطین است و معتقد است این اقدام «پیامی اشتباه» ارسال میکند. این در حالی است که کشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا و سوئد پیشتر از فلسطین حمایت رسمی کردهاند.
