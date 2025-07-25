رویارویی واشنگتن و پاریس در به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به شدت از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین انتقاد کرد و آن را «تصمیمی بدون ملاحظه» خواند. به گزارش ایرنا، روبیو جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا طرح امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل را قویا رد میکند.»
وی در ادامه افزود: «این تصمیم بدون ملاحظه صرفا به پروپاگاندای حماس خدمت کرده و صلح را عقب میاندازد. این یک سیلی به صورت قربانیان هفتم اکتبر (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) است.» این موضعگیری آمریکا، نشاندهنده اختلاف نظر میان واشنگتن و پاریس درخصوص روند صلح خاورمیانه است.
رئیسجمهور فرانسه، پنجشنبه شب اعلام کرد که «پاریس کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت» و این تصمیم را در ماه سپتامبر و در جریان مجمع عمومی سازمان ملل رسماً اعلام میکند. مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «صلح امکانپذیر است» و این تصمیم را «به دلیل تعهد تاریخی خود به صلحی پایدار و عادلانه در خاورمیانه» اتخاذ کرده است.
وی همچنین بر «لزوم برقراری آتشبس فوری در غزه، آزادی همه اسرای صهیونیست و ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه به مردم غزه» تأکید کرده و خواستار «خلعسلاح حماس» و بازسازی غزه شده است.
این اقدام فرانسه با واکنش مثبت جنبش حماس مواجه شد. این جنبش در بیانیهای موضع مکرون را «نشانهای از تغییر رویکرد بینالمللی و تأکیدی بر شکست تلاشهای رژیم صهیونیستی در جعل واقعیت و تحریف افکار عمومی» توصیف کرد.
همچنین، اسپانیا و ایرلند از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین استقبال کردند و آن را گامی مهم در راستای تحقق «راهحل دو دولتی» دانستند. از سوی دیگر، بلومبرگ گزارش داده که کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، نیز تحت فشار اعضای ارشد دولت خود و امانوئل مکرون قرار دارد تا به دلیل وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه، هرچه سریعتر فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد.
