درخواست بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس انگلیس برای به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۲۰ نماینده مجلس بریتانیا، از ۹ حزب، از جمله اعضای احزاب محافظهکار و لیبرال دموکرات، احزاب منطقهای از اسکاتلند و ولز، نامهای به «کی یر استارمر» نخست وزیر انگلیس امضا کردند و این امر به افزایش تحرک سیاسی پیش از کنفرانس سازمان ملل متحد درباره غزه در پایان ماه ژوئیه می افزاید.
این نامه شامل درخواستی از دولت انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جریان کنفرانس مشترک فرانسه و عربستان در سازمان ملل متحد است که قرار است در ششم و نهم مرداد ۱۴۰۴ مطابق با ۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار شود.
نمایندگان مجلس در نامه خود اعلام کردند: ما از شما میخواهیم که به طور رسمی کشور فلسطین را در کنفرانس هفته آینده به رسمیت بشناسید.
آنها تأکید کردند که اگرچه انگلیس به تنهایی این توانایی را در دستیابی کشور مستقل فلسطینی ندارد، اما با توجه به عضویت دائم آن در شورای امنیت و ارتباط تاریخی آن با مسئله فلسطین، چنین به رسمیت شناختنی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
اقدام مجلس انگلیس پس از آن صورت گرفت که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قصد کشورش را برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آینده اعلام کرد و فرانسه را به اولین کشور گروه ۷ تبدیل کرد که این گام را برمیدارد.
استارمر همچنین با فشارهای داخلی و بینالمللی فزایندهای برای اتخاذ موضعی روشنتر در مورد جنگ جاری در غزه، به ویژه با افزایش هشدارها در مورد گرسنگی گسترده در نوار محاصره شده و افزایش نارضایتی عمومی از موضع محتاطانه انگلیس، رو به رو است.
این اقدام فرانسه خشم اسرائیل و مخالفت آمریکا را برانگیخت، اما در کشورهای خلیج فارس و جهان عرب به عنوان نشانهای از حمایت از حقوق فلسطینیها و اجرای قطعنامههای بینالمللی مربوطه، مورد استقبال گسترده قرار گرفت.
