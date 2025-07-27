به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان، با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگو، دو طرف درباره موضوعات دوجانبه، بحران انسانی در غزه و روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران تبادل نظر کردند.

آقای متقی، روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران را نگران‌کننده خواند و بر ضرورت بازگشت عزتمندانه شهروندان افغانستان تأکید کرد.

وی همچنین وضعیت غزه را بحرانی توصیف کرد و خواستار اقدام مسؤولانه کشورهای تأثیرگذار اسلامی در برابر گرسنگی تحمیلی و نسل‌کشی جمعی ساکنان غزه شد.

وزیر خارجه ایران نیز وعده داد که تهران تلاش خواهد کرد روند بازگرداندن مهاجران افغانستانی به‌صورت تدریجی و همراه با حفظ عزت انجام شود تا حقوق آن‌ها محفوظ بماند.

