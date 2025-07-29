به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «سید عبدالفتاح نواب» نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت در آیین رونمایی از آثار فرهنگی هنری و علمی اربعین که صبح امروز در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به مقام بلند شهدای اقتدار و اهمیت شعار امسال اربعین گفت: از خدای بزرگ می‌خواهیم که همان‌گونه که امروز توفیق حضور در جلسات حسینی را به ما داده، در قیامت نیز شفاعت امام حسین(ع)، خاندان و فرزندانش را روزی همه ما بفرماید.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و ستاد مرکزی این رویداد، یاد خادمان و زائرانی را که در سال‌های گذشته در مسیر اربعین جان‌باخته‌اند گرامی داشت.

نواب با تأکید بر اینکه اربعین امسال تحت دو محور مهم «شهدای اقتدار» و «شعار وفاداری به عهد» برگزار می‌شود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که مهم‌ترین عامل اقتدار ملت، نیروی انسانی مؤمن است؛ جوانان فهیم، ملت ایثارگر، ملتی که هوشمندانه می‌دانند در هر زمان چه کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت سه عامل اصلی اقتدار را رهبری مقتدر و عدالت‌محور، احیای اصول حکومت اسلامی در حل مشکلات جامعه و رعایت اعتدال، امنیت و عدالت اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: همان‌طور که حضرت علی (ع) فرمودند، بزرگ‌ترین آفت اقتدار، ظلم و تکبر است. اقتدار با ستمگری از بین می‌رود. شهدای اقتدار ما، جان خود را در راه اطاعت از فرامین رهبری فدا کردند و عدالت‌پیشه و فروتن بودند.

نواب سپس با اشاره به اقتدار حضرت زینب (س) در شام، گفت: در اوج مصیبت و ظلم، این بانوی بزرگ با کلامی قاطع یزید را به محاکمه کشید. اگرچه ظاهراً اسیر بود، اما در حقیقت یزید را اسیر قدرت ایمان خود کرد.

وی با ذکر روایت‌هایی از رویداد عاشورا و نقش حضرت زینب (س)، تأکید کرد: اقتدار در سیره اهل‌بیت(ع) یعنی شجاعت در برابر ظلم، حتی اگر سر از بدن جدا شده باشد.

نواب به شعار امسال اربعین «اِنّا عَلَی العَهد» اشاره کرد و گفت: این شعار، تجدید پیمانی است که با خدا، امام زمان (عج)، امام راحل و مقام معظم رهبری بسته‌ایم. دعای عهد و زیارت‌نامه‌ها نیز بر همین موضوع تأکید دارند که این پیمان، هر روز باید تازه شود.

وی با استناد به زیارات عرفه، اربعین و دیگر ادعیه، افزود: در زیارت‌ها می‌خوانیم که خدایا این آخرین دیدار ما نباشد، بلکه همیشه در پیمان و نصرت اهل‌بیت(ع) باقی بمانیم. در تاریخ بودند کسانی که پیمان شکستند، مانند ناکثین و اهل کوفه، اما ما باید در زمره وفاداران باشیم.

نواب در پایان با آرزوی توفیق برای همه زائران و خادمان اربعین، گفت: خدایا ما را در زمره کسانی قرار ده که به عهدشان با اهل‌بیت(ع) وفادار مانده‌اند و در مسیر حق استوار هستند.

