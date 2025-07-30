به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس شومان دبیرکل هیئت علمای بزرگ الازهر از خشم رژیم صهیونیستی از مواضع موسسه الازهر و شیخ الازهر دربار غزه ابراز تعجب کرد.
به گزارش روسیا الیوم، شومان گفت: صهیونیستها از الأزهر و شیخ آن عصبانی و از این که آنها را دشمن صهیونیستی توصیف کردهایم ناراحت هستند. نمیدانم باید چگونه آنها را توصیف کنیم تا ناراحتیشان بیشتر شود، چون این موضوع باعث خوشحالی است.
شایان ذکر است رسانههای رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه مؤسسه الأزهر مصر و شیخ الأزهر، احمد الطیب ادامه میدهند. علت حملات علیه الطیب مواضع وی در قبال اسرائیل و جنایات آن در نوار غزه است.
روزنامه صهیونیستی «معاریف» در گزارشی الأزهر را به «سر افعی» در مصر تشبیه کرد و خواستار قطع آن شد.
این روزنامه عبری همچنین مصاحبهای با ایلی دیکل، افسر بازنشسته اطلاعات اسرائیل و کارشناس امور مصر انجام داد که طی آن دیکل به شدیدترین وجه به الأزهر حمله و ادعا کرد که این موسسه بهعنوان بلندگوی دشمنی با اسرائیل در درون مصر عمل میکند.
شایان ذکر است الازهر که یکی از مهمترین و بانفوذترین مؤسسات در جهان اهل سنت است بیانیهای شدیداللحن علیه اسرائیل صادر کرد و آن را به علت ارتکاب جنایت نسلکشی و گرسنگی دادن ساکنان غزه محکوم کرد، اما پس از مدتی این بیانیه را حذف کرد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما