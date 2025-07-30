برگزاری چهارمین آیین تکریم خادمان حسینی با اهدای «نشان حبیب» در قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین دوره آیین «مقام مجنون» ویژه تکریم خادمان و خدمتگزاران مجالس حسینی استان قم عصر امروز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ در سالن همایشهای کوثر ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد و در پایان شش چهره فعال در این عرصه مفتخر به دریافت «لوح افتخار» و «نشان حبیب» شدند.
به گزارش خبرنگار ابنا، این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور جمعی از مدیران استانی و دوستداران اهل بیت (ع) برگزار شد. در ابتدا حاج آقای فرحزاد به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به اهمیت نقش خادمان در ترویج فرهنگ حسینی، جایگاه خدمت در مجالس عزاداری را ستود.
استاندار قم نیز در سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیتهای فرهنگی-مذهبی در این استان گفت: «سختیهای خدمتگزاری در مسیر عشق حسینی با یاد و نام اباعبدالله (ع) هموار میشود و نشاندهنده همدلی و دلبستگی خالصانه خادمان به اهداف امام حسین (ع) است.»
در ادامه، استاد محمدعلی مجاهدی، شاعر اهل بیت (ع)، بخشی از اشعار آیینی خود را قرائت کرد و فضای محفل را آکنده از شور و معنویت حسینی ساخت.
در بخش پایانی مراسم، لوح افتخار و نشان حبیب به شش خادم نمونه اهدا شد که اسامی ایشان به این شرح است:
▪️ استاد محمدعلی مجاهدی (شاعر اهل بیت)
▪️ حاج مرتضی الماسی
▪️ حاج ابوالفضل شاد
▪️ محمد موحدیان قمی
▪️ ابوالفضل آسمانی بیدگلی
▪️ حاج سید مصطفی حسینی چاوشی
این نشان به پاس سالها تلاش و حضور مستمر در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و اهتمام در برگزاری باشکوه مجالس حسینی به برگزیدگان اهدا گردید.
در پایان مراسم، شرکتکنندگان با مرور خاطرات و دیدار صمیمانه با خادمان نمونه، با آرزوی توفیق بیشتر برای خدمت به خاندان اهل بیت (ع) از محل برگزاری سالن همایشهای کوثر خداحافظی کردند.
