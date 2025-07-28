به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد: همه در نوار غزه گرسنه هستند، اما کودکان بیشترین رنج را می‌کشند. پسران و دختران در نوار غزه به جای رفتن به مدرسه، جان خود را به امید یافتن مقداری غذا به خطر می‌اندازند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: هزاران نوزاد در نوار غزه به دلیل ممنوعیت واردات شیر خشک به این منطقه، در معرض خطر مرگ قرار دارند.

این بیانیه افزود: نوار غزه با یک فاجعه انسانی بی‌سابقه روبه‌رو است که جان ده‌ها هزار نوزاد را تهدید می‌کند. این وضع به دلیل ممنوعیت مداوم واردات شیر خشک به مدت ۱۵۰ روز متوالی است. این امر یک جنایت نسل‌کشی خاموش است.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین هشدار داد: بیش از ۴۰ هزار نوزاد زیر یک سال به دلیل محاصره شدید نوار غزه در معرض خطر مرگ تدریجی هستند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز به نوبه خود در بیانیه‌ای اعلام کرد: اسرائیلی که در غزه قحطی به راه انداخته و از گرسنگی به عنوان سلاح علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند، نمی‌تواند در عملیات بشردوستانه مشارکت داشته باشد.

این بیانیه افزود: سازمان‌های امدادرسان مورد اعتماد باید بتوانند فعالیت‌های خود را در نوار غزه از سر بگیرند و اسرائیل باید به آنها اجازه دهد تا نقش خود را در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه مورد نیاز ایفا کنند.

در همین راستا، مدیر مجتمع پزشکی الشفاء نوار غزه گفت: ۱۴ نفر از جمله دو کودک به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه در ۲۴ ساعت گذشته شهید شده‌اند.

وی افزود: تعداد شهدای ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۱۴۷ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از آغاز حمله در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) تا کنون به ۵۹ هزار و ۸۲۱ نفر و شمار کل زخمی‌ها به ۱۴۴ هزار و ۸۵۱ مجروح رسیده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸