به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تامی پیگات»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری شب گذشته به اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با فایننشال تایمز واکنش نشان داد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز که در تاریخ 9 مرداد 1404 منتشر شد، شروط ایران برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با دولت آمریکا را اعلام کرد.

وی تأکید کرد که آمریکا باید پیش از هرگونه مذاکره، خسارات ناشی از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را جبران کند، تضمین دهد که چنین حملاتی تکرار نخواهد شد و حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد.

عراقچی اظهار داشت: «این تجاوز اخیر نشان داد که برای برنامه هسته‌ای ایران راه‌حل نظامی وجود ندارد، اما می‌توان به یک راه‌حل از طریق مذاکره دست یافت.»

عراقچی همچنین در گفت‌وگویی با شبکه سی‌بی‌اس، با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر «نابودی کامل» این تأسیسات انتقاد کرد و گفت: «کسی نمی‌تواند فناوری و دانش غنی‌سازی را با بمباران محو کند.»

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شب گذشته اظهارات عراقچی را رد کرد. او در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «چیزی که می‌توانم بگویم این است که هرگونه درخواست ایران برای جبران خسارت‌های مالی از سوی ایالات متحده مضحک است».

تامی پیگات در ادامه مدعی شد که آمریکا آماده گفت‌وگو با ایران است و «فرصتی کوتاه» در اختیار ایران قرار دارد، اما اکنون «توپ در زمین ایران است» و منتظر اقدامات تهران هستند.

اظهارات عراقچی به حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه (آغاز شده در 23 خرداد 1404) اشاره دارد.

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل با حملات هوایی گسترده و آمریکا با بمباران تأسیسات کلیدی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، فردو و اصفهان، به علاوه یک سایت جدید غنی‌سازی در نزدیکی اصفهان که هنوز فعال نشده بود، خسارت‌هایی به برنامه هسته‌ای ایران وارد کردند.

این حملات منجر به شهادت دست‌کم 13 دانشمند هسته‌ای و بیش از 1000 غیرنظامی شد. ایران در پاسخ، عملیات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام داد که به گفته مقامات اسرائیلی، 29 کشته و خسارات مالی قابل‌توجهی به همراه داشت.

ایران و آمریکا پیش از این حملات، پنج دور مذاکره غیرمستقیم با میانجی‌گری عمان برگزار کرده بودند و در آستانه یک «گشایش تاریخی» بودند، اما حمله اسرائیل 48 ساعت پیش از دور ششم مذاکرات در مسقط، این روند را متوقف کرد.

