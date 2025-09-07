به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون ۷۵۱ نامزد از رقابتهای انتخاباتی مجلس نمایندگان این کشور، کنار گذاشته شدهاند.
در بیانیهای که این کمیسیون آمده است: تعداد نامزدهای رد صلاحیتشده به ۷۵۱ نفر رسیده که دلایل آن شامل مسائل مربوط به قانون مسئولیتپذیری و عدالت، پروندههای کیفری و فساد مالی است.
این کمیسیون همچنین اعلام کرد که تأیید نهایی فهرستهای انتخاباتی در اوایل ماه اکتبر انجام خواهد شد. آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی نیز از ۹ اکتبر خواهد بود و این تبلیغات تا یک روز پیش از رأیگیری ویژه ادامه خواهد داشت. پس از آن، دوره سکوت انتخاباتی آغاز میشود.
شایان ذکر است که مجلس نمایندگان عراق، تنها مجلس قانونگذاری این کشور محسوب میشود. مکان این مجلس در منطقه سبز بغداد است. نمایندگان مجلس نمایندگان عراق برای دورههای ۴ ساله، از طریق رای مستقیم مردم این کشور، انتخاب میشوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما