به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از وقوع انفجار خودرویی در دهلی، پلیس ایالت هریانا در شمال هند اقدام به بازرسی گسترده از مساجد، مدارس دینی و منازل و کسبوکارهای متعلق به مسلمانان در شهرستان نوو کرده است. این عملیات که در منطقهای با جمعیت غالب مسلمان انجام شد، واکنشهای شدیدی در میان ساکنان ایجاد کرده و بسیاری از آنها میگویند کل یک جامعه بدون هیچ مدرک مشخصی تحت مظنونیت قرار گرفته است.
رئیس پلیس شهرستان نوو، راجش کومار، به تمامی روسای ایستگاهها دستور داده است تا مؤسسات دینی، مراکز آموزشی، کارخانهها و املاک اجارهای را بررسی کنند. به ادعای مقامات، هدف از این اقدامات پیشگیری از هرگونه فعالیت تروریستی یا ضد اجتماعی در منطقه عنوان شده است. علاوه بر این، مالکان منازل موظف شدهاند پیش از اجاره دادن، هویت مستأجران را با پلیس بررسی کنند.
با این حال، ساکنان منطقه میگویند این بازرسیها عمدتاً تنها به فضاهای متعلق به مسلمانان محدود شده و به باور آنها این رویکرد، الگوی طولانیمدتی از نگاه مشکوک به مسلمانان پس از هر حادثه امنیتی را تکرار میکند. شاهد علی، یکی از ساکنان نوو، گفت: «مساجد و مدارس دینی گویی به اماکن مجرمانه تبدیل شدهاند.»
شدت این بازرسیها پس از آن افزایش یافت که گزارش شد عمر النبی، متهم اصلی انفجار دهلی، پیش از حادثه به یکی از مساجد نوو مراجعه کرده است. با این حال، مقامات پلیس نقش گستردهتر منطقه را تأیید نکردهاند و ساکنان میگویند پیوند یک فرد با یک مکان نباید منجر به عملیات گسترده در کل شهرستان شود.
فعالان حقوق بشر و رهبران جامعه محلی تأکید دارند که اقدامات امنیتی باید متناسب و هدفمند باشد و نباید به شکل مجازات دستهجمعی جلوه کند. آنان از پلیس خواستهاند تا به جای تکیه بر ظن کلی، بر اطلاعات دقیق و مشخص تمرکز کند و با همکاری و گفتوگو با رهبران جامعه، اعتماد میان مردم و مقامات را حفظ کند.
