سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، به تازگی اعلام کرده که صدور روادید برای زائران اربعین را مشروط به زمان محدود کرده که آخرین مهلت صدور ویزا ۱۸ صفر و مهلت ورود به خاک ایران ۲۰ صفر تعیین شده است. شیعیان افغانستان می‌گویند چنین برنانه‌ریزی برای سفر در چنین زمانی ناممکن است.

علاوه بر این محدودیت زمانی، سفارت ایران برای زائران کربلا مبلغ ۵۰۰ دلار ودیعه تعیین کرده که پس از بازگشت از سفر اربعینی، پول‌شان را از شرکت‌های زیارتی پس خواهند گرفت. که تهیه این مبلغ نیز برای زائران شیعه که عمدتا در سطح پایین مالی قرار دارند ناممکن است.

شماری از بزرگان شیعه افغانستان از وضع این محدودیت سفارت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را تامل‌برانگیز دانسته‌اند.

سیدجمال کاظمی، فرزند شهید سید مصطفی کاظمی از بزرگان جامعه شیعه افغانستان در پیامی در حساب فیسبوک خود گفته است: درخواست ۵۰۰ دلار به عنوان ضمانت برای ویزای اربعین از سوی سفارت ایران در افغانستان اقدامی ناپسند و تامل‌برانگیز است.

آقای کاظمی در ادامه اظهار داشته است: این تصمیم نه تنها با روح همبستگی و تسهیل حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) در این زیارت معنوی ناسازگار است، بلکه فشار مالی مضاعفی بر زائران وارد می‌کند.

در همین حال، برخی دیگری از شیعیان افغانستان گفته‌اند که با توجه به محدودیت‌ها و شرایط سخت‌گیرانه‌ای که در سال جاری از سوی سفارت ایران برای عبور زائران افغانستانی از کشور جهت شرکت در مراسم اربعین وضع شده، زیارت اربعین ناممکن به نظر می‌رسد و بهتر است که مردم در چنین شرایطی از رفتن به کربلا خودداری کنند.

علی عمرانی، یکی از شیعیان افغانستان در این مورد گفته است: شاید بهتر باشد که با همراهی مردم، فعالان و شرکت‌های زیارتی، سال جاری از حضور فیزیکی صرف نظر کرده، عشق و ارادت خود را با یک سلام بر امام حسین(ع) از پشت بام‌های خانه خود با اشک در چشم و شکایت از دل ابراز کنیم.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مورد این محدودیت‌ها توضیحات لازم ارایه نکرده است.

با این حال، احتمال می‌رود که این محدودیت‌ها برای بازگشت قطعی زائران کربلا به افغانستان وضع شده است؛ زیرا در سال‌های گذشته برخی از زائران افغان پس از ایام زیارت اربعین به کشورشان باز نمی‌گشتند.

